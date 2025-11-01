Mexicano se electrocutó trabajando durante tormenta histórica en Nueva York: 5 huérfanos

Juan Carlos Montoya Hernández murió electrocutado dentro de una sala de calderas inundada en un sótano residencial en el Alto Manhattan (NYC).

El mexicano de 43 años fue uno de los dos hombres fallecidos durante la tormenta del jueves. El otro fue Aaron Akaberi (39) en East Flatbush (Brooklyn), quien murió en su apartamento en un sótano, aparentemente salvando a su perro, según ABC News.

Hernández, un trabajador de la construcción con larga trayectoria, era conocido por los residentes como “Carlitos”. Se cree que murió electrocutado mientras intentaba bombear el agua que inundó la sala de calderas de un edificio en West 175th St, en cuyo sótano vivía.

Trabajadores de una de las bodegas cercanas dijeron que tenía cinco hijos, tres de ellos en su país natal México y otros dos aquí en Nueva York, detalló NY1 Noticias.. “Muy buena persona… Le decíamos el ‘mexicanito'”, dijo Jhosmeily Hernández, residente del edificio.

Tragedias recurrentes y sin solución a la vista

Los efectos de las tormentas se han vuelto cada vez más catastróficos para los residentes de la ciudad de Nueva York. El jueves hubo más de 800 llamadas al 311 por inundaciones, en edificios, calles y hasta estaciones del Metro.

Ayer continuaron las labores de limpieza de desagües. El sistema de alcantarillado fue diseñado para soportar un máximo de 1.75 pulgadas (44 mm) de lluvia por hora, según informó la Oficina de Protección Ambiental (DEP); pero la tormenta del jueves trajo el equivalente a 6 pulgadas (152 mm) por hora en algunas zonas.

Ese día cayó tanta agua en la ciudad que Central Park -considerado el punto medio meteorológico de la urbe- se vio azotado con 1.8 pulgadas (46 mm) de lluvia acumulada, superando el récord de 1.64 pulgadas (42 mm) establecido en 1917, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). El aeropuerto LaGuardia recibió 1.97 pulgadas (50 mm), pulverizando la marca de 1.18 pulgadas (30 mm) de 1955. La tormenta estuvo acompañada de ráfagas de viento de hasta 50 mph (80 kmh) que se prolongaron hasta el viernes, generando cancelaciones y accidentes en los aeropuertos.

La ciudad ha estado informando a los residentes de apartamentos en sótanos sobre los peligros de las inundaciones repentinas desde que los remanentes del huracán Ida causaron la muerte de 13 personas en la ciudad de Nueva York en septiembre de 2021, incluyendo 11 personas que se ahogaron en sótanos de sus viviendas.

Hoy sábado no hay amenaza de lluvia ni se esperan ráfagas fuertes de viento. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad.