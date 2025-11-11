Gavin Newsom arremete contra demócratas que apoyaron el fin del cierre de gobierno: “Es una rendición ante Trump”

El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó a los ocho senadores —siete demócratas y un independiente— que se unieron a los republicanos para aprobar el proyecto de ley que puso fin al cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos.

En declaraciones a The Associated Press desde Brasil, donde participa en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, dijo estar “estupefacto” por lo que considera una claudicación de su propio partido ante el presidente Donald Trump.

“No vengo a atacar a nadie, pero no me agrada que, ante esta especie invasora que es Donald Trump, sigamos jugando con las reglas antiguas”, señaló el mandatario californiano en entrevista con AP.

Insistió en que el presidente ha transformado por completo el panorama político estadounidense. “Estoy mucho más alarmado por el futuro de nuestro país y del mundo que ellos”, añadió.

El gobernador se refería al grupo de legisladores que votó junto a los republicanos para aprobar la legislación bipartidista que permitió reabrir el Gobierno federal. Aunque el acuerdo lo celebraron algunos como un alivio para millones de empleados públicos y familias afectadas por la paralización, también provocó tensión interna en el Partido Demócrata, especialmente entre los sectores más progresistas.

Según informó AP, los ocho senadores que rompieron filas incluyeron a varios que se retirarán al término de su mandato y a exgobernadores que argumentaron que el pacto era “imperfecto pero necesario”.

Sin embargo, para Newsom, la decisión representó una “capitulación y traición a los trabajadores estadounidenses”, como escribió en sus redes sociales antes de la votación final.

“Patético. Esto no es un acuerdo. Es una rendición. ¡No se rindan!”, publicó la oficina del gobernador californiano en X, cuando se conoció la aprobación del proyecto de ley que permitiría el retorno de las operaciones federales tras más de seis semanas de cierre.

El mandatario estatal también subrayó a la AP que su administración continuará enfrentando las políticas impulsadas por Trump y sus aliados. Recordó, como ejemplo, la reciente aprobación de los nuevos mapas electorales para California, diseñados —dijo— para contrarrestar los intentos republicanos de manipular la redistribución de distritos en otros estados.

“No puedo entender cómo algunos dentro del Partido Demócrata parecen no estar alarmados por lo que está ocurriendo. A mí me alarma, y mucho”, declaró Newsom.

Sigue leyendo:

• Los 8 demócratas que votaron para reabrir el gobierno y desataron molestia en su partido

• Senado aprueba proyecto de ley para poner fin al cierre del gobierno: la Cámara de Representantes deberá votar pronto

• Trump afirma que demócratas se “excedieron” en la disputa por cierre federal