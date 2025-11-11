Gemelos de 4 años heridos de bala tras encontrar un arma en su casa en Florida

Dos niños de Orlando resultaron gravemente heridos por disparos después de encontrar debajo de un cojín de un sofá en su casa una pistola. Los padres de los gemelos fueron arrestados.

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange recibió una llamada del hospital Advent Health East por dos niños que habían llegado con heridas de bala y que los habían llevado sus padres, informó NBC News.

Las autoridades informaron que los disparos fueron alrededor de las 2:00 de la tarde del pasado 8 de noviembre en el domicilio ubicado en el 8300 de Calais Circle, al noreste de Lake Underhill Drive y Chickasaw Trail, al este de la ciudad de Orlando.

Los padres fueron arrestados

La madre de los niños, Keishara B. Goodrum, de 39 años, fue arrestada por dos cargos de negligencia infantil con lesiones graves, y el padre, Maurice Wayne Bright Jr., de 40 años, fue arrestado por posesión ilegal de arma de fuego por un delincuente convicto.

Según la declaración, la madre le dijo a los detectives que había bebido alcohol la noche anterior al accidente y tomó la pistola, para luego dejarla debajo del cojín del sofá en la sala. Al otro día, la señora olvidó quitar el arma de fuego de donde la había dejado, a pesar de tener cinco hijos.

El día del accidente, la madre estaba cocinando cuando escuchó un fuerte estallido, fue hacia la sala y vio a uno de sus gemelos con una herida cerca del brazo, reportó NBC News.

En ese momento, el padre se encontraba en el patio trasero del domicilio y cuando escuchó el disparo entró a la casa y también vio a su hijo herido.

Los niños en estado crítico

Los padres trasladaron a los gemelos al hospital, y durante el viaje vieron que el otro niño tenía sangre por lo que supusieron que también estaba herido. Ambos niños fueron posteriormente trasladados al Hospital Infantil Arnold Palmer y el 10 de noviembre se encontraban en estado crítico, pero estable, según informaron las autoridades.

Los detectives no compartieron cuál de los dos menores encontró el arma y cómo disparó ocasionando que los dos quedaran heridos.

Después de hacer sus declaraciones a los oficiales, los dos padres fueron arrestados y fichados en la cárcel del condado de Orange.

La investigación aún está en curso. La Oficina del Sheriff del Condado de Orange le recuerda a todos los padres de la importancia de mantener las armas de fuego fuera del alcance de los menores.

