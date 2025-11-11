Guía de horarios de Walmart, Costco y Best Buy para el Black Friday 2025

El Black Friday 2025, comenzará el próximo 28 de noviembre en una nueva era, ya que grandes cadenas minoristas como Walmart, Costco y Best Buy han decidido cerrar el Día de Acción de Gracias, (27 de noviembre) para permitir que sus trabajadores puedan compartir una celebración tan especial con sus familias.

Mientras que el inicio de las grandes multitudes que buscan sus primeras compras para la temporada navideña tendrán que esperar un poco más, hasta las primeras horas del Black Friday.

Walmart

El gigante minorista repetirá su tendencia de los últimos años de cerrar sus tiendas durante el Día de Acción de Gracias para abrir sus puertas muy temprano el viernes 28 de noviembre, generalmente alrededor de las 6:00 a.m. (hora local).

Walmart comenzará a publicar sus ofertas más importantes en línea, con antelación, probablemente desde el miércoles por la noche.

Walmart Black Friday Week 1 Flyer preview is up https://t.co/xsuOfn1RBz #ad



Starts Nov 12 at 9pm ET online, Nov 13 in-store pic.twitter.com/Gp0b0ENkfz — Lbabinz 🇨🇦 (@Lbabinz) November 10, 2025

Costco

Costco, por su parte, acostumbra cerrar sus almacenes en Thanksgiving, también en concordancia con su política de mantener horarios festivos consistentes. Usualmente, sus operaciones comienzan en la mañana del Black Friday, en este caso, el viernes 28 de noviembre, aunque un poco más tarde que otros minoristas, alrededor de las 9:00 a.m.

Costco Black Friday: PS5 Slim Disc Console w/ extra DualSense Bundle will be $479.99 starting Nov 21 https://t.co/PNkhvq34s8 pic.twitter.com/tL4DkmCist — Wario64 (@Wario64) October 21, 2025

Best Buy

Para quienes planeen aprovechar las ofertas para comprar artículos de tecnología, Best Buy también mantendrá sus cerradas sus tiendas durante Acción de Gracias y comenzarán a atender al público en las primeras horas del Black Friday, tentativamente, los compradores pueden acudir alrededor de las 6:00 a.m.

Target y otras minoristas

Target, otra de las minoristas que esperan una gran cantidad de compradores, suele cerrar también sus tiendas durante el Thanksgiving y comenzar a atender al público alrededor de las 6:00 a.m. del viernes.

Otras tiendas departamentales importantes como Macy’s y Kohl’s también permanecerán cerradas durante el jueves, ya que se han sumado al resto de las cadenas nacionales en esta estrategia: las ofertas principales se lanzan en línea durante la semana, el jueves es para la celebración en casa y el viernes inicia el furor por las compras navideñas.

LEGO Icons Back to the Future DeLorean set on sale at Target for an early Black Friday deal for $170.99. https://t.co/V73UZKd0kv pic.twitter.com/qZjcKygsiv — IGN Deals (@IGNDeals) November 11, 2025

Sin embargo, confirma los horarios de atención de las tiendas en tu localidad, ya que pueden variar ligeramente por algunos factores locales.

