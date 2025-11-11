Costco retira casi 1 millón de botellas de Prosecco por riesgo de laceración

Costco retira del mercado casi un millón de unidades del Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco DOCG, por riesgo de laceración, según un reporte de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor. El producto fue distribuido en doce estados del país.

El problema se descubrió luego que el fabricante del prosecco, F&F Fine Wines International Inc., recibió al menos 10 informes de botellas rotas o quebradas. En septiembre se conocieron los primeros detalles, mientras el 6 de noviembre la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor confirmó que son 941,400 botellas y otros datos de interés para el consumidor.

El retiro se debe a un problema de envase, no a la bebida en sí, ya que la denominación DOCG (Denominación de Origen Controlada y Garantizada) indica un producto de alta calidad, lo que acentúa aún más el defecto de la botella, atribuible a un fallo de control de calidad durante el embotellado en Italia o un defecto del vidrio.

¿Cómo reconocer el producto?

Botella de Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco DOCG retirada del mercado. Crédito: Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor. | Cortesía

El producto fue vendido en doce estados de la región del Medio Oeste y Sureste de Estados Unidos, que incluye: Iowa (IA), Illinois (IL), Indiana (IN), Kentucky (KY), Míchigan (MI), Minnesota (MN), Misuri (MO), Dakota del Norte (ND), Nebraska (NE), Ohio (OH), Dakota del Sur (SD) y Wisconsin (WI). A continuación, los detalles del producto que los consumidores deben saber:

Producto: Botellas de Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco DOCG

Valdobbiadene Prosecco DOCG Peligro principal: Ruptura o astillamiento del envase

Ruptura o astillamiento del envase Riesgo: Laceración Unidades retiradas: Aproximadamente 941.400

Laceración Unidades retiradas: Aproximadamente 941.400 Fecha de retiro: 6 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 Distribuidor/Importador: F&F Fine Wines International, Inc. dba Ethica Wines Vendido en:

F&F Fine Wines International, Inc. dba Ethica Wines Vendido en: Período de venta: Abril de 2025 a agosto de 2025

Abril de 2025 a agosto de 2025 Incidente reportado: Diez casos de ruptura/astillamiento que causaron laceración

Diez casos de ruptura/astillamiento que causaron laceración Acción requerida del consumidor: Dejar de usar, no intentar abrir, desechar y contactar para el reembolso completo.

Cómo desechar el Prosecco retirado de forma segura

Dado el riesgo de ruptura o estallido espontáneo de estas botellas, la empresa ha emitido una instrucción de desecho inmediato. No intente abrir ni devolver el artículo a Costco. Su seguridad es la prioridad.

El procedimiento de desecho seguro es el siguiente:

No abrir: Bajo ninguna circunstancia intente descorchar la botella; esto podría provocar la explosión.

Bajo ninguna circunstancia intente descorchar la botella; esto podría provocar la explosión. Envolver: Tome la botella cerrada y envuélvala cuidadosamente en varias capas de toallas de papel gruesas o un paño resistente. Esto actuará como un amortiguador y contención.

Tome la botella cerrada y envuélvala cuidadosamente en varias capas de toallas de papel gruesas o un paño resistente. Esto actuará como un amortiguador y contención. Contener : Coloque la botella envuelta dentro de una bolsa de plástico robusta y séllela bien.

: Coloque la botella envuelta dentro de una bolsa de plástico robusta y séllela bien. Eliminar: Deseche el paquete completo en la basura doméstica (contenedor de residuos general).

Este método minimiza el riesgo de laceración para usted y para el personal de recolección de residuos en caso de que la botella se rompa.

