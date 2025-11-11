Jasson Domínguez ya entrena con el Escogido y buscará su lugar con los Yankees en 2026

La Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM) se ha convertido en el campo de entrenamiento personal de Jasson Domínguez. El joven y prometedor jardinero de los Yankees se reportó a los entrenamientos de los Leones del Escogido con la misión de acumular turnos al bate y actividad en los jardines para llegar a tono a los Spring Training de 2026.

Este paso por la liga invernal es crucial para “El Marciano”, quien debutó en las Grandes Ligas en 2025 con gran fanfarria, pero cuya campaña se vio interrumpida por una lesión en el ligamento cruzado anterior, lo que lo obligó a pasar por el quirófano.

Los números que impulsan el retorno

Domínguez demostró destellos de su potencial en su breve paso por el Bronx en la temporada 2025, dejando claro que tiene el talento para ser una pieza central de la ofensiva de los Yankees.

En 123 juegos con los Yankees en 2025 el dominicano conectó apenas 10 cuadrangulares, impulsó 47 carreras y dejó .257 de promedio. Por lo que si quiere estar en la novena titular para 2026 deberá afinar su rendimiento.

Jasson Domínguez espera ganarse un lugar con los Yankees en 2026. Crédito: AP

“Todavía veo con buenos ojos su techo”, dijo el propio Aaron Boone sobre el rendimiento de Domínguez en 2025 y dejó las puertas abiertas para que el “Marciano” pueda tener un invierno rendidor y llegar a los Spring Training a buscar un lugar con el equipo del Bronx.

“Creo que hizo muchas cosas bien buenas este año. Pero, de nuevo, tienes que ver a dónde te lleva el invierno y cómo se ve el roster. Espero que sea un jugador regular para nosotros”. explicó el manager.

La presencia de Domínguez en la LIDOM se interpreta como un esfuerzo para eliminar cualquier duda sobre su recuperación física. Con varios jugadores de los jardines de los Yankees probando la agencia libre, existe una gran oportunidad para que el joven de 23 años se haga con un puesto titular en 2026.

Su desempeño con los Leones del Escogido será monitoreado de cerca por la gerencia y el cuerpo técnico de los Yankees. “El Marciano” sabe que una actuación dominante en su país será la mejor carta de presentación para ganarse la confianza y saltar a las Grandes Ligas como jardinero titular en el Opening Day.

Sigue leyendo:

Kyle Schwarber estaría en camino al Bronx

Comienza la reestructuración: las primeras bajas de los Yankees tras el fracaso en la postemporada 2025

Alex Bregman ejerce su opción y se convierte en uno de los agentes libres más codiciado para 2026