Jueza aprueba mapa electoral de Utah para el Congreso, creando un distrito con tendencia demócrata para 2026

Una jueza de Utah rechazo un nuevo mapa congresional hecho por los legisladores republicanos y adopto una propuesta alternativa que crea un distrito con tendencia demócrata antes de las elecciones de mitad de gobierno de 2026.

Los republicanos controlan cuatro escaños de Utah en la Cámara de Representantes y habían impulsado un mapa electoral diseñado para protegerlos.

La jueza Dianna Gibson decidió, justo antes de la medianoche del martes, que el nuevo mapa legislativo “favorece indebidamente a los republicanos y perjudica a los demócratas”.

Anteriormente, había ordenado a los legisladores que elaboraran un mapa que cumpliera con los estándares establecidos por los electores para garantizar que los distritos no favorecían deliberadamente a un partido, una práctica conocida como manipulación electoral. Si no lo hacían, Gibson advirtió que podría considerar otros mapas presentados por los demandantes en la demanda que la llevo a anular el mapa vigente del estado.

Al final, la jueza seleccionó un mapa elaborado por las demandantes, la Liga de Mujeres Votantes de Utah y Mujeres Mormonas por un Gobierno Ético. El mapa en cuestión mantiene al condado de Salt Lake, casi en su totalidad dentro de un solo distrito, en vez de dividir ese centro poblacional, de fuerte tendencia demócrata, entre los cuatro distritos, como sucedía previamente.

El dictamen de Gibson supone un revés para los republicanos en un estado donde esperaban una victoria aplastante, mientras hacen esfuerzos parra sumar escaños ganables en otros lugares. En el ámbito nacional, los demócratas necesitan ganar tres escaños en la Cámara de Representantes en 2026 para quitarle el control de la cámara al Partido Republicano, que trata de romper con la tendencia histórica de que el partido del presidente pierda escaños en las elecciones de mitad de mandato.

El mapa recién aprobado brinda a los demócratas una probabilidad mucho más grande de arrebatar un escaño a un estado que no ha tenido un demócrata en el Congreso desde inicios de 2021.

“Esta es una victoria para todos los habitantes de Utah”, aseguraron los demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado estatal en un comunicado conjunto. “Juramos servir al pueblo de Utah, y una representación justa es la mejor prueba de esa promesa”.

En el mes de agosto, Gibson anuló el mapa congresional de Utah adoptado tras el censo de 2020 porque la Legislatura había eludido las normas contra la manipulación electoral aprobadas por los votantes.

El fallo judicial sumió al estado en una batalla nacional por la redistribución de distritos, mientras el presidente Donald Trump hacía un llamado a otros estados republicanos a hacer redistribuciones a mediados de la década para trata que el Partido Republicano mantuviera el control de la Cámara de Representantes el próximo año.

Algunos estados demócratas están considerando mapas electorales, por ejemplo, los electores de California aprobaron la semana pasada un mapa que les da la oportunidad a los demócratas de ganar cinco escaños más. Los republicanos llevan la delantera en dicha contienda, informó AP News.

La redistribución de distritos suele suceder una vez cada 10 años, luego del censo. No hay restricciones federales para rediseñar los distritos a mitad de década, con mayoría por demócratas, establecen sus propias limitaciones.

El fallo de Utah supone un impulso inesperado para los demócratas, que tienen menos oportunidades de ganar escaños por medio de la redistribución de distritos.

Si la jueza hubiese dado luz verde al mapa trazado por los legisladores republicanos, los cuatro distritos seguirían teniendo una tendencia republicana, pero dos se habrían vuelto ligeramente competitivos para los demócratas. Su propuesta apostaba por la capacidad de los conservadores para mantener los cuatro escaños con márgenes mucho más ajustados, en lugar de crear un único distrito con tendencia izquierdista.

La decisión se produjo minutos antes de la medianoche que el máximo responsable electoral del estado indicó como la fecha límite para implementar un nuevo para congresional, de manera que los secretarios de los condados tuvieran tiempo suficiente para preparar las candidaturas para los comicios de mitad de periodo del año que viene.

Los republicanos alegaron que Gibson no tiene autoridad legal para implementar un mapa que no fue aprobado por la Legislatura. Matt MacPherson, representante estatal, denominó el fallo como un “grave abuso de poder” y señaló que ha presentado un proyecto de leu para empezar un proceso de destitución contra la jueza.

Gibson aseguró en su dictamen que tiene la obligación de garantizar que haya un mapa legal antes de la fecha límite.

