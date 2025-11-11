Líder religioso se quitó la vida en cárcel con historial de violencia en Nueva York

Abdalla Hadian, capellán musulmán empleado por el sistema penitenciario estatal de Nueva York, se disparó fatalmente la madrugada del viernes en Marcy Correctional Facility.

El imán Hadian tenía de 55 años y era residente de Syracuse, confirmó la Policía Estatal de Nueva York (NYSP). Al parecer el empleado civil entró en las oficinas administrativas del Centro Correccional, ubicado a unas 240 millas (386 kilómetros) al norte de Manhattan, sacó un arma de fuego que había llevado consigo y apretó el gatillo.

Se trata de la misma instalación donde el recluso Robert Brooks fue asesinado a golpes por funcionarios penitenciarios en diciembre de 2024, varios de los los cuales admitieron su culpabilidad. La agresión fue captada por una cámara corporal y dio lugar a cargos contra 10 guardias. Brooks falleció un día después del ataque, y en enero el caso fue declarado homicidio.

Un portavoz de NYSP indicó que se encontró una nota en árabe junto a Hadian. Recientemente había regresado al trabajo tras una baja médica, acotó Daily News.

“Nuestras condolencias a la familia del fallecido y al personal de Marcy que lo conocía y trabajaba con él”, expresó Thomas Mailey, portavoz del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado (DOCCS). El comisionado Daniel Martuscello y la Oficina de Investigaciones Especiales respondieron a la escena. La investigación continúa.

“Me conmocionó enterarme de la tragedia ocurrida esta mañana en el Centro Correccional de Marcy, donde un civil se quitó la vida”, declaró la senadora estatal Julia Salazar, presidenta del Comité de Víctimas del Crimen, Delincuencia y Corrección.

“La muerte del imán Hadian pone de manifiesto las graves crisis que aquejan al sistema penitenciario del estado Nueva York”, afirmó Sara Akari, portavoz de la Asociación Correccional de Nueva York.

Akari instó a la gobernadora Kathy Hochul a cerrar tres prisiones, incluida Marcy, una medida aprobada en el presupuesto estatal, y a firmar el Proyecto de Ley Integral de Reforma Penitenciaria (Prison Omnibus Reform Bill), que exige un mayor uso de cámaras de vigilancia en las prisiones y una mayor divulgación pública de las grabaciones de video.

Busque ayuda