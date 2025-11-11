Los destinos más felices del mundo: Orlando brilla como el más alegre de EE.UU., según un nuevo índice

Viajar hace feliz, pero algunos destinos lo logran más que otros. Así lo revela el nuevo Holiday Happiness Index, un estudio elaborado por la plataforma BookRetreats.com, que combinó ciencia, datos y psicología positiva para identificar los lugares donde las vacaciones generan mayor bienestar emocional.

El informe, elaborado con la guía de la psicóloga clínica y experta en felicidad holística afiliada a Harvard, la doctora Natalie Dattilo-Ryan, analizó 47 destinos de todo el mundo con base en 5 factores clave que activan las llamadas “hormonas de la felicidad”: serotonina, dopamina, endorfinas y oxitocina.

“Cuando hablamos de sentirnos bien, en realidad hablamos de estas sustancias químicas”” explicó Dattilo-Ryan. “Influyen en todo, desde el estado de ánimo y el sueño hasta la energía y la digestión. Y muchos de los elementos que las estimulan, como la luz solar, la alimentación o el movimiento, suelen formar parte de unas buenas vacaciones, si se elige el destino adecuado”.

Lisboa, la capital de la felicidad

El primer puesto del ranking mundial lo obtuvo Lisboa, Portugal, reconocida por su clima templado, su estilo de vida relajado y su equilibrio entre naturaleza y urbanismo. La capital portuguesa fue descrita como un destino que “invita a disfrutar despacio”, con abundante luz natural, espacios verdes y gastronomía saludable.

En segundo lugar se ubicó Helsinki, Finlandia, donde la tranquilidad, la conexión con la naturaleza y el alto nivel de bienestar social se combinaron para elevar el ánimo de los viajeros.

Y completando el podio, el tercer puesto mundial, y primero en Estados Unidos, fue para Orlando, Florida, una ciudad que, según el estudio, “demuestra que un destino diseñado para la diversión también puede mejorar el estado de ánimo”.

Orlando: sol, parques y espacio verde

Orlando fue destacada por su abundante espacio verde y horas de sol. Con 258 metros cuadrados de áreas verdes por persona, supera en más de 10 veces a Los Ángeles, y disfruta de 2,930 horas de sol al año, según el informe.

“La capital mundial de los parques temáticos prueba que un destino creado para el entretenimiento puede ser también un refugio para el bienestar”, señala el estudio.

Si bien la ciudad obtuvo puntuaciones más bajas en opciones de alimentación saludable y calidad del sueño, “lo compensa con creces” gracias a su clima, sus espacios abiertos y su “atmósfera pensada para levantar el ánimo”.

Orlando, sede de Walt Disney World, Universal Studios y decenas de atracciones naturales, se ha convertido en un destino donde tanto la adrenalina como la serenidad pueden coexistir.

Además de los parques de atracciones, Orlando cuenta con muchas áreas de zonas verdes, lo que le da equilibro y confort a la ciudad para los turistas. (Foto: Shutterstock)

Chicago, el otro rostro feliz de EE.UU.

La única otra ciudad estadounidense que logró entrar en el ranking fue Chicago, ubicada en el puesto número 20 global.

Con 180 metros cuadrados de espacios verdes por persona, la llamada Windy City fue reconocida como la segunda ciudad más verde del índice, solo detrás de Orlando.

El informe destacó que los parques frente al lago Michigan “son tan parte del paisaje urbano como los rascacielos que dominan su horizonte”, ofreciendo un balance natural que promueve la relajación y el ejercicio al aire libre.

Los 5 factores del bienestar vacacional

El Holiday Happiness Index se basó en 5 pilares de bienestar, todos ellos respaldados por evidencia científica sobre cómo influyen en el estado de ánimo y la salud mental:

1) Luz solar natural: estimula la producción de serotonina, regula el sueño y mejora el estado de ánimo.

2) Sueño de calidad: un descanso profundo reduce el cortisol, la hormona del estrés, y equilibra los niveles de dopamina y serotonina.

3) Alimentación saludable: una dieta rica en frutas, vegetales, grasas buenas y fibra favorece la conexión entre el intestino y el cerebro.

4) Contacto con la naturaleza: reduce el estrés y aumenta los niveles de endorfinas y serotonina.

5) Ejercicio físico: caminar o moverse libera endorfinas, las responsables de la sensación de bienestar.

Cada factor fue ponderado de forma equitativa para calcular el índice final, revelando los destinos con el mayor potencial para “hacerte sentir mejor”.

Top 10 de los destinos vacacionales más felices del mundo

1) Lisboa, Portugal

2) Helsinki, Finlandia

3) Orlando, EE.UU.

4) Atenas, Grecia

5) Edimburgo, Escocia

6) Madrid, España

7) Viena, Austria

8) Budapest, Hungría

9) Oslo, Noruega

10) Vilna, Lituania

Viajar para sentirse bien

Más allá de los monumentos o la vida nocturna, los viajeros de hoy buscan algo más profundo: sentirse bien. Un estudio británico de 2024 reveló que el 73% de las personas viaja principalmente para relajarse, mientras que el 50% lo hace para cuidar su salud mental y emocional.

Esa tendencia refleja un cambio en la forma en que entendemos las vacaciones: ya no se trata solo de conocer lugares, sino de reconectarse con uno mismo.

Como concluye el informe, “las ciudades más felices del mundo no son necesariamente las más lujosas o exóticas, sino aquellas que logran armonizar la diversión con el bienestar”.

