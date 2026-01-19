Diversión extrema: la montaña rusa que promete llevar el cuerpo al límite ya está en marcha

El futuro del entretenimiento extremo ya tiene nombre y ubicación. En pleno desierto de Arabia Saudita avanza un megaproyecto que busca redefinir para siempre la industria de los parques temáticos. Se trata de Qiddiya, una ciudad del entretenimiento que aspira a convertirse en un imán turístico global. Y dentro de ese ambicioso plan hay una atracción que sobresale por encima de todas: Falcon’s Flight.

No es una montaña rusa más. Sus creadores aseguran que será la más extrema del planeta, una experiencia pensada para llevar el cuerpo humano al límite y cambiar para siempre la idea de adrenalina en un parque de diversiones.

Falcon’s Flight: la montaña rusa que quiere hacer historia

Falcon’s Flight no apunta solo a impresionar, sino a romper récords mundiales. Según el diseño anunciado, será la montaña rusa más alta, más larga y más rápida jamás construida, con velocidades que superarían los 250 km/h y una estructura que se eleva a alturas inéditas para este tipo de atracciones.

El recorrido aprovechará el paisaje natural del desierto y combinará caídas pronunciadas, aceleraciones brutales y tramos diseñados para generar fuerzas G extremas. La experiencia, según los desarrolladores, buscará simular la sensación de volar como un halcón, el ave que inspira su nombre.

No estará pensada para todo público. Falcon’s Flight apunta a un perfil claro: amantes de la adrenalina, viajeros extremos y fanáticos de las montañas rusas dispuestos a cruzar el mundo por una experiencia única.

Falcon’s Flight avanza entre montañas del desierto saudí y promete convertirse en la atracción más extrema del mundo. Crédito: Imagen ilustrativa / IA | Impremedia

Qiddiya, mucho más que un parque de atracciones

El parque donde estará Falcon’s Flight forma parte de un plan mucho más amplio. Qiddiya es uno de los proyectos estrella de la estrategia saudí para diversificar su economía y reducir la dependencia del petróleo. La idea es convertir la zona en un gigantesco polo de entretenimiento, deportes y cultura, con parques temáticos, circuitos de automovilismo, estadios y espacios para espectáculos internacionales.

Dentro del complejo se desarrollará Six Flags Qiddiya, que promete ser el parque más extremo de la reconocida cadena a nivel mundial, con atracciones diseñadas específicamente para batir marcas globales y posicionar a Arabia Saudita en el mapa del turismo de experiencias.

Cuándo abrirá y por qué genera tanta expectativa

Aunque el proyecto todavía está en construcción, Falcon’s Flight ya genera expectativa incluso antes de existir físicamente. En foros especializados y redes sociales, muchos la señalan como la futura meca de las montañas rusas, comparable con los parques más icónicos de Estados Unidos, Europa y Asia.

Falcons Flight es una montaña rusa de alta velocidad y emoción que rompe récords, con máximos históricos y fuerzas G intensas. Esta es una atracción emblemática de Six Flags Qiddiya City.

Crédito: Falcons Flight | Cortesía

La apertura de Qiddiya y sus principales atracciones está prevista para los próximos años, en etapas. Falcon’s Flight será presentada como la gran carta de presentación del complejo, una atracción pensada para atraer titulares, influencers y turistas internacionales desde el primer día.

Cuánto costará la entrada y la atracción

Por ahora, los organizadores no publicaron precios oficiales, pero se espera que Falcon’s Flight esté incluida dentro del ticket general de Six Flags Qiddiya, el parque que operará dentro del complejo.

Según estimaciones del sector turístico, el valor de entrada podría ubicarse por encima del promedio de los parques tradicionales, especialmente en fechas de alta demanda. No se descarta que Falcon’s Flight tenga acceso regulado o cupos diarios, debido a su carácter extremo y a los tiempos operativos de la atracción.

También es probable que existan experiencias premium (fast pass o accesos prioritarios), pensadas para visitantes internacionales que viajen específicamente por esta montaña rusa.

Cómo llegar a Qiddiya

Qiddiya se encuentra a unos 40 kilómetros de Riad, la capital de Arabia Saudita. La forma más simple de llegar es:

Avión hasta el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, que recibe vuelos internacionales desde Europa, Asia y Medio Oriente.

Desde Riad, traslado en auto, taxi o transporte privado hasta el complejo, con un trayecto aproximado de 45 minutos.

El plan oficial contempla infraestructura vial moderna y accesos directos desde la capital, pensados para turismo masivo y grandes eventos.

Quiénes pueden subirse (y quiénes no)

Falcon’s Flight no será una atracción familiar. Todo indica que tendrá restricciones estrictas, similares o incluso más exigentes que las de las montañas rusas más extremas del mundo.

De acuerdo con los estándares internacionales del sector, se espera que:

Exija altura mínima elevada.

No permita el acceso a personas con problemas cardíacos, de presión, cervicales o de espalda.

No sea apta para embarazadas.

Tenga límites de edad y contextura física, debido a las fuerzas G extremas que generará.

La experiencia estará claramente orientada a adultos y fanáticos de la adrenalina, no a visitantes ocasionales o niños.

Falcon’s Flight vs las montañas rusas más extremas del mundo: así quedará el ranking si cumple lo que promete

La futura Falcon’s Flight no solo quiere impresionar: apunta a desplazar a las actuales reinas de la adrenalina. Si se concreta según los planes anunciados, cambiará por completo el ranking global de montañas rusas extremas.

Será la montaña rusa más larga, alta y rápida del mundo.

Crédito: Falcons Flight | Cortesía

Las actuales referencias mundiales:

Formula Rossa (Abu Dhabi): Es hoy la más rápida del mundo, con una velocidad máxima de 240 km/h. Acelera como un Fórmula 1 en pocos segundos y obliga a los pasajeros a usar gafas de protección. Su punto fuerte es la velocidad pura.

Kingda Ka (Nueva Jersey, EE.UU.): Durante años fue sinónimo de récords. Sigue siendo una de las más altas del planeta, con 139 metros, y una caída casi vertical que todavía intimida incluso a los expertos.

Steel Dragon 2000 (Japón): No es la más rápida ni la más alta, pero sí una de las más largas del mundo, con un recorrido que supera los 2,4 kilómetros. Resistencia física y duración extrema son su sello.

Top Thrill Dragster (Ohio, EE.UU.): Famosa por su lanzamiento brutal y su ascenso vertical. Aunque estuvo cerrada y en reconversión, sigue siendo un ícono del terror mecánico.

Qué cambiaría Falcon’s Flight

Según el diseño presentado para Qiddiya, Falcon’s Flight buscaría superar a todas en al menos tres variables clave:

Velocidad: superaría los 250 km/h, dejando atrás a Formula Rossa.

Altura: alcanzaría una estructura más elevada que Kingda Ka.

Longitud: combinaría recorrido extenso con tramos de alta intensidad, algo poco común en atracciones tan rápidas.

A diferencia de otras montañas rusas que se especializan en un solo récord, Falcon’s Flight apunta a ser la más extrema en conjunto, no en un solo aspecto.

La gran diferencia: el entorno

Mientras muchas de las montañas rusas más famosas están encapsuladas en parques tradicionales, Falcon’s Flight aprovechará el paisaje natural del desierto, integrando caídas a gran velocidad con desniveles reales del terreno. Esto suma una sensación de vuelo y exposición que hoy no tiene comparación directa.

¿Un nuevo número uno mundial?

Si Falcon’s Flight se inaugura con las especificaciones prometidas, el consenso entre fanáticos y expertos es claro: pasaría directamente al primer puesto del ranking global, relegando a las actuales líderes a posiciones secundarias.

No sería solo “una más extrema”, sino la referencia absoluta a partir de la cual se medirán las futuras montañas rusas del mundo.

El nuevo mapa del turismo extremo

Con este proyecto, Arabia Saudita deja claro que quiere competir en las grandes ligas del entretenimiento global. Falcon’s Flight no es solo una montaña rusa: es una declaración de intenciones. El mensaje es simple y contundente: el parque más extremo del mundo no estará en Orlando ni en Europa, sino en medio del desierto.

Y si cumple todo lo que promete, Falcon’s Flight podría convertirse en una de esas experiencias que redefinen un sector entero y obligan al resto del mundo a ponerse al día.

Te puede interesar:

Los destinos más felices del mundo: Orlando brilla como el más alegre de EE.UU., según un nuevo índice

El golpe que sacude a Las Vegas: el turismo cae a niveles de hace 20 años

