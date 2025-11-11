María León confirma ruptura con Allen Genkin tras dos años de relación a distancia

La cantante María León anunció que terminó su relación con el bailarín y coreógrafo Allen Genkin, con quien mantuvo un romance de dos años iniciado durante su participación en Mira quién baila en 2022.



En entrevista con medios, León explicó que la ruptura no se debió a falta de amor, sino a la distancia y los compromisos laborales que ambos enfrentan, ya que ella reside en México y él en Estados Unidos.



“Está complicado. Ahorita estoy enfocada en mi trabajo; digamos que hay una pausa. Es el hombre más maravilloso que he conocido en mi vida”, expresó la intérprete, quien recientemente participó en Juego de voces, donde presumió el talento de su expareja.

Una separación en buenos términos

María León destacó que la ruptura fue una decisión difícil, pero que ambos se encuentran enfocados en su crecimiento personal.



“Son cosas que tampoco decides, simplemente te sobrepasan. Estoy en terapia, mejorando mucho como persona; él también está mejorando mucho como persona”, aseguró la cantante.



Pese a la separación, la artista mantiene una relación cordial y de respeto con Allen Genkin.



“No hay nada malo con la relación: somos amigos, estamos al pendiente, nos escribimos. Hemos encontrado esta pausa en un momento de mucha generosidad. Es la relación más hermosa que he tenido en mi vida.”.

La esperanza de un reencuentro

María León no descarta una posible reconciliación en el futuro: “Tengo la esperanza de que, cuando pase toda esta situación de incompatibilidad de tiempos y espacios, podamos reencontrarnos en nuestra mejor versión”, afirmó.



La cantante también reveló que atraviesa un momento de plenitud y aprendizaje personal. “Yo adoro y amo con todo mi corazón a mi expareja, estoy en un duelo por las cosas bonitas, pero al final también vivo un momento de plenitud; estar sola me hace bien”, indicó.

Allen Genkin: talento y trayectoria en la danza

Por su parte, Allen Genkin es un bailarín y coreógrafo profesional, fundador de Sweat Dancefit y cofundador de Fred Astaire Dance Studio. Comenzó su carrera a los 12 años especializándose en baile latino de salón rápido.

Entre sus logros destacan:

Campeón juvenil de danza regional en California.

Participante en competencias internacionales como Blackpool Dance Festival y UK Open.

Participante en programas de entretenimiento como Dancing with the Stars y Mira quién baila.

El coreógrafo combina su carrera artística con la enseñanza, compartiendo su pasión por el baile y el fitness a través de su academia y presencia en la industria del entretenimiento.

