“A ver si te deja mi marido”: Ángela Aguilar genera polémica tras comentario a fan durante firma de autógrafos

Ángela Aguilar y Christian Nodal vuelven a estar en el ojo público, esta vez por un comentario de la cantante de regional mexicano que ha desatado críticas y debate en redes sociales.

Y es que en medio de la emoción por su próxima boda religiosa, la intérprete de “Qué Agonía” protagonizó un momento incómodo con uno de sus seguidores.

El polémico momento con un fan

Durante una firma de autógrafos posterior a uno de sus conciertos en San Antonio, Texas, Ángela Aguilar convivía con la prensa y sus admiradores cuando fue sorprendida por la pregunta de un fan que, con entusiasmo, le pidió ser padrino de su boda con Nodal.



Sin embargo, la cantante respondió con un toque de ironía: “A ver si te deja mi marido”.

El momento quedó grabado en video y fue difundido por la cuenta de espectáculos “La Tía Sandra”, donde rápidamente se viralizó, generando todo tipo de comentarios entre usuarios.

Criticaro a Ángela Aguilaren redes sociales

El video provocó una ola de opiniones divididas. Mientras algunos seguidores defendieron el sentido del humor de la artista, otros calificaron su actitud como “soberbia” y “poco empática”.



Entre los comentarios que circulan en X se leen mensajes como: “No le queda ser amable, le sale falso y siempre la riega (comete error)”.



“Cuando dijo: ‘¿Puedo ser tu padrino?’, casi dice ‘a ver si te alcanza’, pero lo corrigió rápido”. dijo un usuario en las redes sociales.



“Yo creo que ni llegan al altar, siempre hay drama con ellos”, es otro de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

📌 ÁNGELA AGUILAR anuncia su boda por la iglesia con NODAL 😱



“¡Vayan a mi boda, me voy a casar! (…) En mayo, sí. Por la iglesia”



Antes de su concierto en la ciudad de San Antonio, Texas , Ángela anunció su boda por la iglesia con Christian Nodal en MAYO DE 2026… pic.twitter.com/wLHGcJ3RMi — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 9, 2025

El anuncio de su boda con Christian Nodal

Durante ese mismo encuentro, Ángela Aguilar confirmó que su boda por la iglesia con Christian Nodal se llevará a cabo en mayo de 2026, emocionando a muchos de los presentes.



“Vayan a mi boda, me voy a casar por la iglesia”, expresó sonriente la nieta de los fallecidos cantantes Flor Silvestre y Antonio Aguilar.



Pese a la alegría de la noticia, el momento incómodo opacó el anuncio y volvió a colocar a la pareja en el centro de la controversia, como ha ocurrido en otras ocasiones desde que confirmaron su relación.

Entre el amor y la polémica

La artista ha sido señalada en más de una ocasión por su carácter reservado frente al público. Aunque en los últimos meses ha intentado mostrarse más cercana, sus gestos o respuestas espontáneas siguen siendo analizados con lupa en redes.

Por ahora, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han emitido una declaración oficial sobre el incidente, pero el tema continúa generando conversación entre los seguidores del regional mexicano.

Sigue leyendo: