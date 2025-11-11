Messi se cuela en video de pareja besándose en la calle [VIDEO]

El regreso de Lionel Messi a Barcelona no solo generó revuelo mediático, también dejó una escena inesperada que se volvió viral. Además de su visita sorpresa al Camp Nou, el astro argentino apareció al fondo de un video romántico grabado por una pareja en plena cita nocturna.

En redes sociales circula el clip de una mujer que recibe un ramo de flores de su pareja en una calle de la ciudad condal. Para inmortalizar el momento, ambos deciden grabar un beso mientras ella sostiene el ramo.

Lo que no esperaban era que, justo detrás de ellos, caminara tranquilamente Lionel Messi. La pareja se percató de su presencia en tiempo real, y la coincidencia convirtió su gesto íntimo en una postal surrealista que ya recorre el mundo.

Messi viajó a Barcelona para concentrarse con la selección argentina de cara al partido amistoso de la próxima fecha FIFA. El viernes 14 de noviembre jugarán un amistoso contra Angola en Luanda.

Según reportes de la prensa española, ‘La Pulga’ decidió salir a dar un paseo por Barcelona y cenar en un restaurante muy cerca del Camp Nou. De hecho, desde el establecimiento se veía de fondo el recinto que actualmente está en obras.

Fue en ese momento donde Messi decidió ir andando hasta a la que fue su casa por 17 años. Programas como ‘El Chiringuito’ aseguraron que una vez en el Camp Nou, un vigilante le reconoció y le invitó a entrar.

Tras esto, Messi compartió un carrete de imágenes en las que dejó constancia de su visita al Camp Nou. El atacante del Inter Miami fue acompañado por su compañero y compatriota Rodrigo de Paul.

La visita de Messi se da tras cuatro años de su polémica salida. La última vez que Messi pisó el Camp Nou fue en mayo de 2021 en un partido ante el Celta de Vigo a puerta cerrada por la pandemia de la covid-19. Ese día el Barca ganó 2-1 y ‘La Pulga’ marcó su último tanto como blaugrana, el 672.



