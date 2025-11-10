Messi regresó al Camp Nou: cuatro años después, volvió el hijo pródigo

Dicen que el hijo pródigo vuelve a casa. El pasado domingo le llegó la oportunidad a Lionel Messi. La estrella argentina visitó el Camp Nou y publicó varias fotografías en su cuenta de Instagram.

Este lunes, el líder del Inter Miami compartió un carrete de imágenes en las que dejó constancia de su visita al Camp Nou, que todavía se encuentra en obras de remodelación. Messi dedicó cariñosas palabras al estadio por el que jugó por más de una década.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, indicó el futbolista argentino en un mensaje acompañado de cinco fotografías y un vídeo posando en el exterior y en el interior del recinto.

“Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, concluyó ‘La Pulga’.

La visita de Messi se da tras cuatro años de su polémica salida. El ocho veces Balón de Oro visitó el estadio mientras el FC Barcelona jugaba como visitante ante el Celta de Vigo en Balaídos, Galicia.

El regreso de Messi a Barcelona está condicionado también por la concentración con la selección argentina en la localidad catalana de Alforga por la fecha FIFA. El próximo viernes 14 de noviembre jugarán un amistoso contra Angola en Luanda.

Además, la visita del astro albiceleste se da tres días después de que el FC Barcelona reabriera su estadio para un entrenamiento con acceso al público. Desde ahí, el presidente Joan Laporta, dejó abierta la puerta a un homenaje a Messi cuando el estadio esté completamente terminado, en 2026.

“Sería una bonita forma de inaugurar el estadio con 105,000 espectadores. Dependerá de lo que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente”, dijo.

Cabe recordar que Messi no quedó en buenos términos con el dirigente catalán, quien le prometió una renovación de contrato que no cumplió. Al final, el argentino tuvo que salir obligado al PSG.

La última vez que Messi pisó el Camp Nou fue en mayo de 2021 en un partido ante el Celta de Vigo a puerta cerrada por la pandemia de la covid-19. Ese día el Barca ganó 2-1 y ‘La Pulga’ marcó su último tanto como blaugrana, el 672.



