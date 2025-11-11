Messi revela que soñaba con retirarse en el Barça y confirma que volverá a vivir en la ciudad

Lionel Messi abrió su corazón para hablar de su pasado más reciente y su futuro a largo plazo. En una entrevista para el Diario Sport que generó gran expectativa, el campeón del mundo abordó el doloroso final de su etapa como blaugrana y su profunda conexión con la ciudad Condal.

El “10” admitió que, incluso después de unirse a otros clubes, la idea de Barcelona nunca se ha ido, revelando que en ese lugar se encuentra su verdadero hogar.

El retiro soñado que nunca se cumplió

Messi, quien pasó la mayor parte de su vida en la capital catalana, confesó que su mente siempre estuvo ligada a terminar su carrera en el Camp Nou, un final que la realidad económica y contractual del club hizo imposible.

“No me fui del Barça como soñaba, como pensaba que lo iba a hacer. Ni tampoco como creo que me merecía“, comentó el astro argentino.

Messi en su etapa con el FC Barcelona. Crédito: Manu Fernandez | AP

El argentino reconoció que el desenlace de 2021 fue una espina clavada, pues su intención siempre fue despedirse de la afición en el campo: “Mi idea siempre fue retirarme acá, en el Barça. Quería que mi despedida fuera de otra forma, nunca pensé en ese momento tener que irme.”

El futuro: el regreso al hogar

A pesar de la forma en que se produjo la separación, Messi tranquilizó a los barcelonistas al confirmar que su destino personal está atado a la ciudad que lo vio crecer. El compromiso con Barcelona, la ciudad y la gente, sigue siendo total.

“Sí, es algo que siempre dije, que me gustaría volver a vivir en Barcelona una vez que me retire. Es la ciudad que me dio todo, la ciudad donde formé mi familia. Siento que ese es mi hogar.”

La confirmación del regreso de Messi, aunque sea después de su carrera deportiva, es una señal de que la historia de amor entre el astro y la ciudad Condal está lejos de terminar.

