Quiénes recibirán pagos de hasta $5,108 del Seguro Social este miércoles

El Seguro Social enviará esta semana la primera ronda de pagos correspondiente a noviembre para millones de jubilados en Estados Unidos. Algunos beneficiarios podrían recibir hasta $5,108 dólares, según datos de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

Fechas de pago según la fecha de nacimiento

Los primeros en recibir su depósito serán los jubilados que nacieron entre el día 1 y el 10 de cualquier mes del año, quienes verán el dinero reflejado este miércoles.

La segunda ronda de pagos se realizará el 19 de noviembre para quienes nacieron entre el día 11 y el 20 de cualquier mes del año, mientras que la tercera y última ronda se enviará el 26 de noviembre para quienes cumplen años a partir del día 21 de cualquier mes del año.

Este esquema de distribución escalonada busca evitar retrasos y congestión en el sistema de pagos del Seguro Social, que actualmente beneficia a más de 71 millones de personas en todo el país.

Montos máximos según la edad de jubilación

El monto mensual que cada jubilado recibe depende de varios factores, entre ellos la edad al momento de retirarse, los ingresos acumulados a lo largo de su vida laboral y los años de contribución al programa.

Quienes se jubilan a los 62 años, la edad mínima permitida, pueden recibir hasta $2,831 dólares mensuales.

En cambio, quienes deciden postergar su retiro hasta los 70 años pueden obtener el monto máximo de $5,108 dólares al mes, de acuerdo con la SSA.

La agencia ofrece en su sitio web una calculadora personalizada para que los trabajadores puedan estimar el pago que les correspondería según su historial laboral y su edad de retiro.

Cómo se financia el programa

El sistema del Seguro Social se sostiene mediante un impuesto sobre la nómina que pagan tanto empleados como empleadores.

Sin embargo, expertos advierten que los fondos del programa enfrentan un riesgo de reducción en los próximos años.

Los analistas estiman que, si el Congreso no toma medidas para reforzar su financiamiento, el fondo fiduciario del Seguro Social solo podría cubrir pagos completos hasta 2034, debido al creciente número de jubilados y la disminución de trabajadores activos que contribuyen.

El pago de noviembre llega en un momento clave para los jubilados, especialmente ante el aumento del costo de vida y la expectativa de un nuevo ajuste anual en 2026.

Para quienes aún no se han jubilado, retrasar la edad de retiro sigue siendo la mejor estrategia para maximizar los beneficios del programa.

Sigue leyendo:

– Quiénes recibirían el cheque de estímulo de Trump de $2,000, si es que se da

– ¿Habrá realmente un cheque de estímulo de $2,000 de Donald Trump?

– De cuánto será el pago al mes que recibirá una pareja de jubilados promedio en 2026