Trump destaca en el Día de los Veteranos el sacrificio de quienes dieron su vida por EE.UU.

El presidente Donald Trump encabezó este martes la ceremonia del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, donde rindió homenaje a los militares caídos y aseguró que el país “nunca olvidará lo que han hecho” por la libertad y la seguridad nacional.

“Hoy les decimos a nuestros veteranos: los amamos, los saludamos y nunca olvidaremos lo que han hecho para mantener a Estados Unidos seguro, soberano y libre”, expresó el mandatario ante cientos de asistentes reunidos en el Anfiteatro Memorial del camposanto.

Trump destacó que este día representa “el sagrado deber de todo hombre y mujer libre”, al recordar a los soldados que “vistieron el uniforme, lucharon en la batalla y defendieron con valentía la nación durante 250 años”.

El mandatario afirmó que los veteranos “dejaron atrás las comodidades de la familia para enfrentar la violencia, la maldad y la muerte, para que nuestras familias pudieran conocer la alegría, la bondad y la paz”.

A ellos —añadió— “los honramos profundamente”, al tiempo que aseguró que “vivieron pesadillas inimaginables para que nosotros pudiéramos vivir el sueño americano”.

En ese sentido, Trump subrayó que “el sueño americano está regresando, más fuerte que nunca”, y agradeció a los veteranos por “llevar el destino de Estados Unidos sobre sus fuertes, anchos y orgullosos hombros”.

“Cada uno de ustedes se ha ganado el respeto y la gratitud de toda nuestra nación. Los amamos, los saludamos y nunca olvidaremos lo que han hecho”, recalcó.

Durante la ceremonia, el presidente depositó una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido, acompañado por el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins.

Vance, quien sirvió en la Infantería de Marina, animó a los estadounidenses a agradecer personalmente a los veteranos por su sacrificio: “Conocí lo mejor de Estados Unidos. Personas que arriesgaron su vida, su salud y a sus familias por el país”, afirmó, recordando su visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

Día de la Victoria

En otro tramo de su discurso de poco más de 20 minutos, Trump propuso que Estados Unidos instituya un “Día de la Victoria”, similar al que celebran países como Reino Unido o Rusia en conmemoración de la Segunda Guerra Mundial.

“Cuando veo a otros países celebrarlo, pienso: ‘Nosotros también tenemos que tener un Día de la Victoria’. Fuimos los que ganamos las guerras”, exclamó.

El mandatario subrayó que esa conmemoración permitiría reconocer el papel decisivo de Estados Unidos en los conflictos mundiales y reforzar el orgullo nacional. “A partir de ahora, vamos a celebrar el Día de la Victoria”, prometió.

La ceremonia en Arlington se enmarca en las actividades tradicionales del Día de los Veteranos, una fecha que honra a los más de 18 millones de estadounidenses que han servido en las fuerzas armadas y que, según Trump, “mantienen viva la llama de la libertad”.

Con información de EFE.

