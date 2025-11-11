¿Viajarás pronto? Así está el caos aéreo tras el cierre de gobierno en Estados Unidos

El cierre del gobierno federal, el más largo en la historia moderna de Estados Unidos, ha dejado más de 9,000 vuelos cancelados, retrasos generalizados y una red aérea que sigue afectada incluso cuando el país se prepara para su reapertura.

La Administración Federal de Aviación, de acuerdo con The Associated Press, ordenó la semana pasada una reducción nacional de vuelos en los principales aeropuertos del país para aliviar la presión sobre los centros de control aéreo, donde la escasez de personal se ha vuelto crítica tras semanas de impago a miles de empleados federales.

Las demoras no desaparecerán de inmediato

Este martes se cancelaron otros 1,200 vuelos, según datos de la FAA citados por AP, luego de que la agencia aumentara la reducción de vuelos domésticos al 6%, frente al 4% inicial.

Los aeropuertos más afectados siguen siendo Atlanta, Chicago, Dallas, Denver y el área de Nueva York, donde los viajeros enfrentan largas filas, reprogramaciones constantes y esperas de varias horas para despegar.

Aunque el Congreso avanza hacia un acuerdo para reabrir el gobierno, las autoridades reconocen que las demoras no desaparecerán de inmediato.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo a la agencia de noticias que los recortes no se levantarán hasta que se restablezcan los estándares de seguridad y el nivel de personal en las torres de control.

“Estamos viendo incidentes preocupantes: pérdida de separación entre aeronaves, incursiones en pista y errores de comunicación por fatiga”, señaló Duffy. “No levantaremos las restricciones hasta garantizar que volar vuelva a ser completamente seguro”.

Las consecuencias económicas ya son enormes. Foto: Adam Gray / AP

Controladores exhaustos y sin sueldo

La falta de controladores aéreos es un problema que viene de años atrás, pero el cierre del gobierno lo ha convertido en una emergencia nacional. Según AP, muchos empleados, sin recibir salario durante más de un mes, han dejado de presentarse a trabajar o han optado por jubilarse antes de tiempo, lo que ha generado ausencias difíciles de cubrir.

Los líderes sindicales aseguran que el número de controladores que abandonan su puesto aumenta cada día, mientras otros admiten sufrir altos niveles de estrés. “No se trata de una huelga, sino de agotamiento”, explicaron a AP representantes del gremio.

El presidente Donald Trump reaccionó ante la ola de ausencias. En un mensaje publicado en redes sociales y citado por The Associated Press, expresó: “¡Vuelvan al trabajo ya!”

El mandatario pidió que se descuente el salario a quienes no cumplieron turnos durante el cierre y que se otorgue una bonificación de $10,000 dólares a los controladores que sí se mantuvieron en sus puestos.

Asimismo, Mike Taylor, analista de JD Power, citado por AP, indicó que el caos en tierra tardará semanas en resolverse incluso después de la reapertura del gobierno. “Las aerolíneas tienen sus aviones y tripulaciones fuera de lugar. No es tan simple como presionar un botón. Reajustar toda la red llevará tiempo”, explicó.

Esto significa que los pasajeros podrían seguir enfrentando cancelaciones y retrasos prolongados incluso después de que el Congreso apruebe el presupuesto que pondría fin al cierre.

Las consecuencias económicas ya son enormes.

El director ejecutivo de Elevate Aviation Group, Greg Raiff, dijo a AP que las cancelaciones y los retrasos generan pérdidas de “cientos de millones de dólares al día” para las aerolíneas, que pronto podrían emitir advertencias de ganancias para el cuarto trimestre.

De acuerdo con Airlines for America, una asociación del sector aéreo, unos 5.2 millones de pasajeros se han visto afectados desde que comenzó el cierre el 1 de octubre.

Aunque las cancelaciones se incrementaron la semana pasada tras la orden de la FAA, los retrasos se venían acumulando desde el inicio del conflicto presupuestario.

