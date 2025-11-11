Cierre del gobierno: así ha impactado en pagos federales, vuelos y confianza del consumidor en EE.UU.

El cierre gubernamental más prolongado en la historia de EE.UU. ha dejado tras 42 días de su inicio, alrededor de 1.25 millones de trabajadores federales sin salario, miles de vuelos nacionales cancelados, impactando gravemente la economía y generando una incertidumbre sin precedentes en el país, aun cuando parece estar llegando a su fin.

Desde el 1 de octubre, los trabajadores federales no han recibido su sueldo y una cantidad importante de ellos ha tenido que seguir laborando sin paga, la crisis aeroportuaria parece que continuará durante esta semana, mientras el Congreso avanza hacia la reapertura del gobierno.

El Senado de Estados Unidos aprobó con 60-40 votos la ley para reabrir el Gobierno, poniendo fin al cierre más largo de la historia, de 41 días. El acuerdo fue posible gracias a cinco demócratas moderados que cambiaron su voto#EstadosUnidos #CierreDeGobierno #Shutdown #Senado pic.twitter.com/NG0ID38Szs — euronews español (@euronewses) November 11, 2025

Las graves consecuencias del cierre del gobierno a la economía

La adjudicación de contratos gubernamentales se ha ralentizado y algunos beneficiarios de ayuda alimentaria permanecen en la incertidumbre sobre si recibirán sus beneficios, aunque sea de manera parcial.

Si bien, la mayor parte de la actividad económica perdida se recuperará cuando el gobierno reabra, ya que los trabajadores federales recibirán el pago retroactivo, otros aspectos como los vuelos cancelados no se volverán a tomar, las comidas perdidas en restaurantes no se compensarán y algunas compras pospuestas terminarán por no realizarse en absoluto, provocando un severo impacto en la economía estadounidense, que ha venía arrastrando problemas:

“Los cierres de corta duración suelen ser invisibles en los datos, pero este dejará una huella duradera”, dijo Gregory Daco, economista jefe del gigante de la contabilidad EY a Yhe Associated Press, “tanto por su duración récord como por las crecientes interrupciones en los programas de asistencia social y los viajes”.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO en inglés) estimó que un cierre de seis semanas reducirá el crecimiento en el cuarto trimestre de este año en aproximadamente 1.5%. Eso reduciría el crecimiento a la mitad con respecto al tercer trimestre. La reapertura debería impulsar el crecimiento del primer trimestre del próximo año en 2.2 puntos porcentuales, pero se perderán permanentemente alrededor de $11,000 millones en actividad económica.

En comparación, el cierre gubernamental más largo anterior, en 2018-2019, duró 35 días, pero solo hubo cierres parciales porque muchas agencias habían recibido financiamiento completa, por lo que solo se registraron afectaciones en aproximadamente un 0.02% del PIB, con cifras del CBO.

El cierre actual agudizará los efectos negativos en la economía que ya acarreaba el país: la lenta contratación, la inflación persistentemente elevada y los aranceles globales promovidos por Donald Trump, que han causado incertidumbre a muchas empresas. Aun así, pocos economistas prevén una recesión.

El Senado aprueba el fin del cierre del Gobierno más largo de la historia en Estados Unidos: el desbloqueo permitirá pagar los sueldos atrasados de más de 650.000 funcionarios



Informa @lamartineee pic.twitter.com/HJc42qpfuY — Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) November 11, 2025

Estas son las formas en que el cierre del gobierno está afectando a la economía:

Pagos perdidos

Alrededor de 650,000 trabajadores federales no han trabajado durante el cierre, lo que aumentará la tasa de desempleo en aproximadamente 0.4 puntos porcentuales en octubre, llevando la cifra anualizada al 4.7% desde el 4.3% en agosto, cuando se publicó el último informe. En noviembre esta cifra generará un dato positivo en este rubro, una vez que el gobierno reabra.

En total, los trabajadores federales habrán dejado de percibir unos $16,000 millones de dólares en salarios para mediados de noviembre, estimó la CBO. Esto ha significado un menor gasto en tiendas y restaurantes, y probablemente una reducción en los viajes y las grandes compras durante las fiestas, lo que ralentizará la economía en general.

Trump amenazó con no pagar los salarios atrasados durante el cierre, pero el Congreso determinó que restituirá el dinero, una vez que el gobierno reabra.

En Washington D.C. el cierre ha agravado los problemas económicos, ya reportaba una tasa de desempleo del 6% antes del cierre, a consecuencia de los recortes de Trump a las diferentes oficinas de la administración federal. Esta zona, que incluye suburbios de Virginia y Maryland, concentra a la mayor cantidad de trabajadores federales en el país.

Los empleados federales representan aproximadamente el 5.5% de la fuerza laboral de Maryland, según el Centro de Políticas Bipartidistas. Sin embargo, también constituyen el 2.9% de los trabajadores de Nuevo México, el 2.6% de los de Oklahoma y el 3.8% de los de Alaska.

Además, en el caso de los contratistas federales, Bernard Yaros, economista de Oxford Economics, estimó que unos 5.2 millones no tienen garantizado el pago retroactivo de sus contratos y servicios otorgados al gobierno, una vez que finalice el cierre.

Crisis aeroportuarias

Las aerolíneas nacionales han cancelado más de 5,500 vuelos desde el viernes, por orden de la Administración Federal de Aviación (FAA en inglés), en un intento por reducir la carga de los controladores de tráfico aéreo saturados de trabajo, quienes ahora han perdido dos cheques de pago.

Antes de esta crisis, Tourism Economics, una firma de consultoría económica, estimó que el cierre reduciría el gasto en viajes en $63 millones al día, por lo que el cierre de seis semanas terminaría costando a la industria viajes unos $2,600 millones, que incluyen pérdidas para hoteles, restaurantes y taxistas. Y los empleados federales ya han cancelado los vuelos para los próximos días, que es posible que no se puedan reprogramar cuando el gobierno reabra.

Mayor cierre del Gobierno de EE. UU. en la historia provoca caos aéreo



Cientos de vuelos fueron cancelados en Estados Unidos y los pasajeros hacían largas filas en los aeropuertos tras la orden del gobierno de reducir el tráfico aéreo debido a la falta de personal por la… pic.twitter.com/QCOvdjlykA — DW Español (@dw_espanol) November 8, 2025

Confianza del consumidor

El cierre también ha empeorado las perspectivas de los estadounidenses sobre la economía en general. Una disminución de la confianza del consumidor podría reducir el gasto y ralentizar el crecimiento en los próximos meses, aunque en los últimos años los estadounidenses han seguido comprando incluso en un entorno desfavorable.

La confianza del consumidor se encuentra en su nivel más bajo en tres años y cerca del punto más bajo jamás registrado, de acuerdo con una encuesta de la Universidad de Michigan, publicada el viernes.

La encuesta de noviembre mostró que el índice de confianza del consumidor se situó en 50.4, un 6.2% menos que el mes pasado y una caída de casi el 30% con respecto al año anterior.

Reducción en el gasto federal

Si bien el cierre no ha cortado todo el gasto del gobierno federal, sí redujo drásticamente las compras de equipos y ha detenido la emisión de nuevos contratos.

Yaros estima que alrededor de $800 millones de dólares en nuevos contratos corrían el riesgo de no ser adjudicados cada día del cierre. “El grifo de adjudicaciones federales prácticamente se ha cerrado en el Departamento de Defensa, la NASA y el Departamento de Seguridad Nacional”, advirtió Yaros.

Beneficios del SNAP

El cierre ha retrasado el pago de $8,000 millones de dólares en ayuda alimentaria mensual del SNAP a 42 millones de beneficiarios en noviembre, lo que ha provocado una importante interrupción financiera para muchos hogares que han tenido que reducir sus gastos. Si bien algunos estados han logrado pagar los beneficios completos de este mes, aunque la administración Trump todavía está litigando sobre el tema en los tribunales.

El acuerdo que actualmente se está considerando en el Congreso para reabrir el gobierno incluye la financiación completa de los beneficios del SNAP.

No es Venenueza, Cuba o México…



🇺🇸🍽️ Filas enormes en Maryland reflejan la magnitud del cierre del gobierno en EE.UU.: más de 1.4 millones de empleados federales sin sueldo hacen fila por comida gratuita ante la falta de acuerdo presupuestario.pic.twitter.com/ARW4kUAuSv — Juncal Solano (@juncalssolano) October 25, 2025

Recortes de las tasas de interés

El cierre del gobierno interrumpió el flujo de datos económicos sobre desempleo, inflación y gasto minorista de los que depende la Reserva Federal (Fed) para monitorear la salud de la economía. Incluso cuando el gobierno reabra, algunos de esos datos seguirán retrasándose. Como resultado, podría no haber el tercer recorte a las tasas para la reunión de la Fed de diciembre, una decisión que se esperaba ampliamente antes del cierre.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha declarado que el comité de fijación de tasas de interés de la Reserva Federal está profundamente dividido para reducir una tercera ocasión su tasa clave, en parte porque la salud de la economía es inusualmente incierta en este momento. El gobierno no ha publicado dos informes mensuales de empleo y es probable que los datos de inflación de octubre, programados para publicarse el jueves, nunca se publiquen.

Powell ahora dijo que un recorte de tasas en diciembre no es una “conclusión inevitable” y agregó que la falta de datos podría llevar a la Fed a suspender el recorte de tasas en su próxima reunión del 9 al 10 de diciembre. Menos recortes de tasas podrían desalentar los préstamos y el gasto y afectar la economía en los próximos meses.

