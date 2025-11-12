Eiza González y Grigor Dimitrov: Amor y naturaleza en su escapada romántica a Costa Rica

La actriz mexicana Eiza González y el tenista búlgaro Grigor Dimitrov se dejaron ver más enamorados que nunca durante unas escapadas románticas en Costa Rica, donde disfrutaron de paisajes paradisíacos, naturaleza y mucha complicidad.



A tan solo unas semanas de que el deportista abandonara el torneo Rolex Paris Masters por una lesión sufrida en julio, el atleta reapareció junto a su novia disfrutando del descanso.



Eiza fue la encargada de compartir en Instagram un álbum lleno de momentos especiales, encabezado por un video con un espectacular atardecer costarricense.



“¡Pura vida mea!”, escribió la actriz, mostrando por primera vez su lado más íntimo en pareja.



La pareja eligió como destino Guanacaste, una de las zonas más exclusivas de Costa Rica, donde se hospedaron en el lujoso resort Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve. Desde allí, compartieron imágenes disfrutando de playas privadas, paisajes tropicales y experiencias únicas.



En las fotos, se les puede ver explorando cataratas, nadando en aguas cristalinas y apreciando la fauna local. Eiza captó incluso el momento en que un mono se acercó a su habitación, una experiencia que describió como “mágica”.

Grigor Dimitrov sorprende a sus fans con español y buen humor

Por su parte, el tenista sorprendió a sus seguidores al compartir sus propias postales de la escapada, acompañadas del mensaje.

“Viviendo la vida tica”, escribió Dimitrov en español, conquistando a sus fans latinos. El gesto fue celebrado con miles de reacciones y comentarios divertidos.



“¡Grigor, hermano, ya eres mexicano! Bienvenidos a Costa Rica, pura vida”, destacan algunos mensajes.



Entre risas y momentos románticos, Eiza también mostró a un Grigor más relajado y divertido, dejando ver el lado más humano del deportista que hasta ahora había mantenido su relación en total discreción.

Aventuras y conexión total

Además de disfrutar del descanso, la pareja vivió emocionantes aventuras. Dimitrov se lanzó por una tirolesa nocturna sobre la selva tropical, mientras Eiza capturaba el momento con orgullo. En otra fotografía, el atleta compartió una instantánea de la actriz a bordo de un bote, dejando ver la química y conexión entre ambos.

