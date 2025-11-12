Julión Álvarez rompe el celular de un fan en pleno concierto y desata polémica en redes sociales

El cantante Julión Álvarez volvió a estar en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video de su reciente presentación, donde rompió el celular de un fan durante su show. El momento fue captado por varios asistentes y rápidamente se difundió en TikTok, generando una ola de comentarios a favor y en contra del intérprete de “Ojos Verdes” y “Tu perfume”.-

En las imágenes se observa cómo un espectador lanza su teléfono al escenario con la intención de que el artista grabe un video o lo toque como recuerdo. Sin embargo, el dispositivo termina cayendo justo a los pies del cantante, quien, mientras zapateaba al ritmo de su música y con los ojos cerrados, lo pisa con fuerza destrozándolo al instante.

Julión Álvarez continúa cantando pese al incidente

Aunque el golpe sorprendió a varios de los presentes, Julión Álvarez reaccionó con serenidad, mostrando apenas un gesto de incomodidad antes de continuar con su interpretación. Su actitud dividió opiniones: algunos lo consideraron poco empático, mientras otros defendieron que se trató de un simple accidente.



“Cuando lo avientan, él está con los ojos cerrados y la cabeza hacia arriba. Tampoco hay que ser amarillistas, fue culpa del que lo aventó”, escribió un usuario en TikTok.



Otros, sin embargo, fueron más duros: “Ya no es el de antes, se nota la soberbia”, comentó una fan.

“Es un grosero, lo vi en Tijuana y se portó muy pesado”, agregó otra usuaria.

Los fans se dividen: ¿culpa del cantante o del público?

El debate se encendió en redes sociales. Mientras algunos exigen una disculpa pública por parte del llamado “Rey de la Taquilla”, otros destacan la imprudencia del fan que arrojó el teléfono.

“¿Quién en su sano juicio lanza un celular al escenario?”, escribió un internauta.

“Si el aparato le hubiera golpeado, el problema sería otro. Hay que respetar a los artistas”, añadió otro usuario.

Hasta el momento, Julión Álvarez no ha emitido ninguna declaración sobre el tema, pero el video continúa acumulando reproducciones y comentarios.

Sigue leyendo: