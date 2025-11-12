Presunta infidelidad detrás del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón

Tras 14 años de matrimonio y dos hijos en común, Angélica Vale y Otto Padrón pusieron fin a su relación, lo que parecía una separación tranquila ha tomado un giro inesperado. Aunque en los documentos legales de la Corte Superior de Los Ángeles solo se menciona “diferencias irreconciliables”, versiones recientes apuntan a una posible infidelidad como la verdadera causa del divorcio.



El ejecutivo televisivo Otto Padrón presentó la demanda el 4 de noviembre, mientras la actriz ya vivía separada desde abril. Durante ese tiempo, Vale retomó su carrera teatral en México con la obra Vaselina, mientras Padrón continuó en Miami al frente de sus proyectos profesionales.

Se desata la polémica con una versión inesperada

La influencer Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, encendió las redes al asegurar que la separación no fue por distancia ni diferencias personales, sino por una presunta traición amorosa.



“A mí no me crean, pero según me dicen, Angélica Vale habría sido infiel a Otto, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de Vaselina”, publicó la creadora de contenido.



Según su versión, el productor habría descubierto la situación meses atrás, lo que lo llevó a abandonar el hogar conyugal y, finalmente, a tramitar el divorcio. Chamonic también afirmó que el matrimonio estaba bajo régimen de bienes separados, por lo que no habría conflictos económicos.

Además, la periodista añadió que Padrón habría solicitado que Vale cubra los gastos legales del proceso, y que si la actriz no actúa con cautela podría perder ciertos derechos financieros.

La reacción de Angélica Vale: silencio y contención

Ante la ola de especulaciones, Angélica Vale prefirió mantener la calma. Durante su programa La Vale Show, transmitido desde Los Ángeles, confirmó entre lágrimas que atraviesa un proceso de divorcio, pero evitó hablar de los rumores.



“Sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada y no vivimos juntos”, expresó con la voz entrecortada.



La actriz aseguró que se enteró de la demanda casi al mismo tiempo que el público y pidió respeto para su familia. Horas después, compartió un comunicado en el que describió su relación con Otto Padrón como “una historia que se transformó, pero no desapareció”, dejando claro que su prioridad son sus hijos.

Fin a una historia de amor

Aunque las versiones sobre una supuesta infidelidad dominan las redes, hasta el momento ninguno de los involucrados ha confirmado ni desmentido las acusaciones. Lo único comprobable es que la demanda fue presentada formalmente y que ambos han decidido mantener un perfil bajo ante los medios.



Lo que alguna vez fue considerada una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano ahora enfrenta su capítulo más difícil. Entre especulaciones, distancia y silencio, solo Angélica Vale y Otto Padrón conocen la verdadera historia detrás de su ruptura.

