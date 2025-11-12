Erika Zaba rechazó ayuda de Yuri cuando murieron sus papás

A más de tres décadas del accidente que cambió su vida para siempre, Erika Zaba, exintegrante del grupo OV7, revivió con lágrimas en los ojos el trágico momento en el que perdió a sus padres. La cantante habló del tema durante su reciente participación en el programa Montse & Joe, donde reconoció que este suceso la marcó profundamente.



El fatal accidente ocurrió en agosto de 1994, cuando Erika tenía apenas 16 años. La familia regresaba de unas vacaciones en Acapulco hacia la Ciudad de México cuando el vehículo en el que viajaban sufrió un impacto fatal.



“Mis papás murieron en el instante. Yo quedé con fractura de cráneo, inflamación cerebral y múltiples lesiones en la pierna izquierda. Estuve en coma dos días y pasé varios meses en terapia intensiva”, relató Zaba, quien permaneció internada casi un año en un hospital de la capital.

“No podía tener picos emocionales”, recordó

Debido a la gravedad de su estado, los doctores y su familia decidieron ocultarle la noticia de la muerte de sus padres durante varios meses.



“Tuve fractura craneal, y cuando eso pasa no puedes tener picos emocionales, entonces te tienen completamente dopada hasta que el cerebro se desinflame. Gracias a Dios, después de un año salí bien”, explicó la cantante.



A pesar del tiempo transcurrido, Erika reconoce que el dolor sigue presente.



“No hay respuesta. No la tengo, no la quiero, no estoy de acuerdo, no me tocaba. No puedo decir ‘por algo pasan las cosas’. Por lo que me pasó soy la mujer que soy ahora, sí, pero hubiera preferido no”, dijo la mexicana de 47 años.

“La vida me recompensó”: Erika Zaba agradece lo que tiene hoy

Con el paso de los años, la también empresaria y creadora de contenido ha encontrado nuevas razones para sonreír.



“La vida me ha recompensado con un gran marido, un gran hijo, una familia hermosa y amigos que adoro. Recuerdo a mis papás todos los días”, confesó emocionada.

Yuri le ofreció ayuda… pero Erika no la aceptó por orgullo

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Zaba reveló un detalle inédito: la cantante Yuri quiso ayudarla tras la tragedia organizando un concierto benéfico con varios artistas para recaudar fondos, ya que sus padres no dejaron herencia económica.

Sin embargo, Erika rechazó la ayuda por orgullo.



“No lo acepté. No quería que la gente me tuviera lástima, que dijeran ‘pobrecitas, se quedaron sin papá’. La lástima de la gente me hacía sentir muy mal”, reconoció. Hoy, con madurez y serenidad, la artista admite que esa ayuda hubiera sido de gran apoyo.



“¿Tú te imaginas lo que me hubiera ayudado eso? Hoy lo veo diferente”, dijo Zaba, quien recientemente se reencontró con Yuri para agradecerle.



“Abrimos una botella de vino y le di las gracias. No acepté por orgullo, por rebeldía, por negación”, contó.

Según Erika, Yuri le respondió con cariño.



“Yo siempre estuve pendiente de ti y siempre te he admirado. He seguido de cerca cómo has sacado adelante a tu familia”, le dijo Yuri, recordó Erika.

