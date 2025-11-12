Estas son las 4 películas favoritas del Papa León XIV

El papa León XIV sorprendió este miércoles al enumerar sus cuatro películas favoritas, antes de un encuentro especial con celebridades de Hollywood y directores ganadores del Óscar en el Vaticano. La lista refleja su afinidad por las historias que exaltan la esperanza, la familia y la fe.

Entre los títulos mencionados, el pontífice destacó el clásico de Frank Capra “¡Qué bello es vivir!” (1946), protagonizado por James Stewart, en la que un ángel desciende del cielo para ayudar a un hombre de familia que atraviesa una profunda crisis. Según el Vaticano, esta obra simboliza los valores humanos y espirituales que el Papa promueve.

Asimismo, León XIV incluyó en su selección el famoso musical de Robert Wise “La novicia rebelde” (1965), cinta que narra la historia de una institutriz que transforma la vida de una familia austriaca con su música y alegría. El pontífice también elogió la película de Robert Redford “Gente corriente” (1980), conocida en algunos países como Gente como uno, un drama familiar que aborda la reconciliación y la fragilidad emocional.

Una lista marcada por la fe y la humanidad

Completando sus elecciones, el Papa mencionó la icónica película italiana “La vida es bella” (1997) de Roberto Benigni, en la que un padre intenta proteger a su hijo de los horrores de un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. El Vaticano explicó que León XIV eligió “las películas más significativas para él”, por su mensaje de resiliencia, amor y esperanza en medio del sufrimiento.

El sumo pontífice, de 70 años, ofrecerá este sábado una audiencia especial en el Palacio Apostólico del Vaticano con reconocidas figuras del cine, entre ellas Cate Blanchett, Chris Pine, Viggo Mortensen, Dave Franco y Monica Bellucci. También estarán presentes directores de renombre como Spike Lee, Judd Apatow, George Miller y Giuseppe Tornatore.

Durante la reunión, el papa León XIV buscará fortalecer el diálogo entre la Iglesia y el mundo cinematográfico, con el objetivo de explorar cómo la creatividad artística puede contribuir a la misión espiritual y a la promoción de los valores humanos.

Este evento forma parte de las celebraciones del Año Santo de la Iglesia católica, y, según el comunicado oficial del Vaticano, simboliza el deseo del pontífice de acercar la fe a través del arte, la cultura y la empatía universal.