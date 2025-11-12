La Cajita Feliz de McDonald’s adelanta el estreno de Zootopia 2 con ocho figuras coleccionables

La Cajita Feliz de “Zootopia 2” es la última colaboración cinematográfica de McDonald’s este año, y presenta ocho juguetes únicos de los personajes principales, todos equipados con ruedas. La nueva colección incluye figuras del astuto zorro Nick Wilde y de la decidida coneja policía Judy Hopps, cada uno con dos diseños diferentes.

Además, se suma la Tropa Completa integrada por Gary De’Snake, Nibbles, Flash y Pawbert Lynxley, todos ruedan gracias a una base con ruedas.

La Cajita Feliz ha causado tal revuelo que no solo los más pequeños están pidiendo ir al ‘Mickey D’s’; muchos adultos están declarando a esta como “la Cajita Feliz más genial de la historia” y han iniciado una misión de colección, según All Recipes.

Aunque la película no llega a los cines de Estados Unidos hasta el 26 de noviembre, las Cajitas Felices de “Zootopia 2” ya están disponibles por tiempo limitado. Es recomendable que los coleccionistas tomen previsiones para asegurar los ocho personajes.

Lo que Debes Saber sobre Zootopia 2

Expertos cinematográficos consideran esta secuela el evento animado del año. Disney apuesta a la nostalgia y al aprecio a la inteligencia de su guion, ya que la cinta original se ganó al público al abordar temas complejos como el prejuicio y la diversidad con ingenio.

con ingenio. ¿Cuándo se estrena?: Disney anunció el estreno en los cines de Estados Unidos el 26 de noviembre de 2025 y en Latinoamérica el 27 de noviembre de 2025 . Esta fecha estratégica la coloca en plena temporada festiva, justo a tiempo para el Día de Acción de Gracias.

Disney anunció el estreno en los cines de y en . Esta fecha estratégica la coloca en plena temporada festiva, justo a tiempo para el Día de Acción de Gracias. ¿Qué trae de nuevo?: La historia se centra en un nuevo caso desafiante para los detectives Judy Hopps y Nick Wilde, con la llegada de un misterioso reptil que pone a Zootopia de cabeza. Esta misión pondrá a prueba su ingenio, su asociación profesional y su creciente vínculo, mientras investigan la integración de una especie previamente marginada en la ciudad.

Conoce los lanzamientos de Cajita Feliz de McDonald’s en EE. UU.

Marzo de 2025: Se lanzó una colección inspirada en Pokémon

Se lanzó una colección inspirada en Abril de 2025: Llegó la colección de “Una película de Minecraft” , coincidiendo con la promoción del universo de bloques y píxeles en cines.

Llegó la colección de , coincidiendo con la promoción del universo de bloques y píxeles en cines. Julio de 2025: Se presentó la colección de Jugando a McDonald’s 2 , una serie de juguetes de rol con temática de la propia cadena de comida rápida.

Se presentó la colección de , una serie de juguetes de rol con temática de la propia cadena de comida rápida. Agosto de 2025: Se estrenó el crossover de Hello Kitty y las Tortugas Ninja , una de las colecciones más virales.

Se estrenó el crossover de , una de las colecciones más virales. Septiembre de 2025: Para el público adulto y fan de K-Pop, se lanzó la colaboración BTS TinyTan.

¿Qué incluye el menú?

El menú de la Cajita Feliz no ha variado, pues el elemento sorpresa son los juguetes coleccionables. Al comprar la Cajita Feliz, los alimentos disponibles son:

Plato Principal: Hamburguesa o Nuggets de pollo.

Hamburguesa o Nuggets de pollo. Acompañamiento: Papas fritas y rodajas de manzana.

Papas fritas y rodajas de manzana. Bebida: A elegir.

