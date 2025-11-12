Joan Laporta descarta el regreso de Lionel Messi al Barcelona: “No es realista hablar de eso”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, cerró la puerta a un posible regreso de Lionel Messi como futbolista del club catalán. En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, el mandatario azulgrana afirmó que especular con esa posibilidad “no es realista”.

Laporta se refirió también a la reciente visita de Messi al Spotify Camp Nou, la primera desde su salida en 2021. El dirigente aseguró que no tenía conocimiento previo del hecho y que todo se trató de una decisión espontánea del actual jugador del Inter Miami.

“No sabía que vendría, pero el Spotify Camp Nou es su casa. Cuando me explicaron cómo fue, creo que fue un arrebato simpático, acabó de cenar y le apeteció venir con unos amigos. Fue un acto de barcelonismo”, explicó Laporta.

El presidente del Barça aprovechó la entrevista para aclarar que, aunque mantiene una relación “correcta” con Messi, el club no contempla su retorno competitivo.

“Por respeto a todos, no es realista hablar del retorno de Leo Messi como jugador. Hacer especulaciones sobre una posible vuelta no corresponde”, subrayó el dirigente.

Laporta también habló sobre cómo se dio la salida del rosarino en 2021, en medio de la crisis financiera que atravesaba la entidad. Aseguró no sentir arrepentimiento por las decisiones tomadas, aunque reconoció que el final no fue el que los aficionados esperaban.

“Obviamente, no me arrepiento de nada. El Barça está por encima de todos. Me hubiera gustado un mejor final, no fue como todos querríamos, pero en ese momento no se pudo dar. Si el homenaje puede rehacerlo, estaríamos contentos”, señaló.

“Es de justicia que Leo tenga el homenaje más bonito del mundo. Nos gustaría ofrecerle el homenaje que merece”, añadió.

