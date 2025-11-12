Ronaldo Nazario sentencia que Cristiano Ronaldo no es el mejor de todos los tiempos

El “Fenómeno” ha hablado. Ronaldo Nazario, dos veces campeón del mundo, ha desestimado la afirmación de Cristiano Ronaldo de ser el futbolista más grande de la historia. Las palabras del exdelantero de Real Madrid y Barcelona llegan en un momento en que el propio Cristiano ha alimentado el debate, generando la reacción del ídolo brasileño.

En una entrevista con ESPN, Nazario se mostró respetuoso del legado del portugués, pero no titubeó al expresar su juicio sobre el lugar que ocupa ‘CR7’ en el panteón del fútbol.

La perspectiva del “Fenómeno” sobre la historia

La postura de Ronaldo Nazário se basa en una visión amplia de la historia del fútbol y en su experiencia al compartir época con otras leyendas. Para el brasileño, hay figuras que superan la trayectoria, la influencia y la magia del delantero portugués.

“Cristiano es un jugador espectacular, lo ha demostrado y sigue en un nivel muy alto, pero para mí, no es el mejor de la historia.”, lanzó el propio Nazario sobre la autoproclamación de CR7 como el mejor futbolista de la historia.

Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal. Crédito: Denes Erdos | AP

El campeón mundial de 1994 y 2002 insinuó que la grandeza absoluta pertenece a otros nombres que han reescrito las reglas del juego.

Aunque no es necesario nombrar a otros jugadores, la crítica implícita en su declaración es que el título de “el mejor de todos los tiempos” (GOAT) debe reservarse para figuras que han trascendido aún más el deporte, como Pelé o Diego Armando Maradona.

Las palabras de Ronaldo Nazário añaden una voz autorizada más al eterno debate, y sugieren que, a pesar de sus innegables logros y su disciplina, el portugués se queda un escalón por debajo en la consideración de las leyendas.

