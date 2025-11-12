James Rodríguez saldrá del Club León y será agente libre

La Liga MX se prepara para despedir a una de sus estrellas más mediáticas. James Rodríguez, el capitán de la Selección Colombia, finalizará su vínculo contractual con el Club León y buscará un nuevo destino en el fútbol internacional, tal como lo informó el experto en transferencias, Fabrizio Romano.

La confirmación del periodista pone fin a meses de especulación sobre la continuidad del colombiano, cuyo contrato terminaría en el mercado de invierno. La decisión, que parece ser de mutuo acuerdo, abre un nuevo capítulo para el exjugador del Real Madrid, que busca una liga más competitiva o un entorno más estable.

El rendimiento de James en el León

El paso de James por el Club León fue intermitente, marcado por la calidad innegable de sus pases y su visión de juego, pero también por problemas físicos y la falta de continuidad total en el once titular.

Desde su llegada a León en 21 partidos con el club verde en la Liga MX el zurdo colombiano anotó cuatro tantos y repartió ocho asistencias.

A pesar de las cifras sólidas en asistencias, el club decidió no extender su relación, priorizando quizás la búsqueda de un jugador con mayor presencia física y regularidad.

James Rodríguez estaría planeando irse tras finalizar el Apertura 2025. Crédito: Erick Saavedra | Imago7

El próximo destino: la MLS en la mira

Con el estatus de agente libre en el horizonte, la MLS surge como el destino más viable y atractivo para James Rodríguez. La liga norteamericana, conocida por atraer a estrellas de renombre en el ocaso de sus carreras, podría ofrecerle un contrato lucrativo y un ambiente donde su experiencia y calidad técnica serían altamente valoradas.

El anuncio de Romano marca el inicio de la cuenta regresiva para que James Rodríguez defina el que podría ser el último gran contrato de su carrera.

