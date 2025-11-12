Julio Preciado justifica sus gritos en el aeropuerto: “Hablaba por todos los pasajeros”

El cantante Julio Preciado, el pasado martes, protagonizó un escándalo luego de haberse alterado con los empleados de una aerolínea por todos los contratiempos que se generaron para poder abordar un vuelo que tenía pautado para la mañana y que fue pospuesto.

Aunque él asegura haber tenido razón, su comportamiento dejó a los presentes impresionados por los gritos y el vocabulario que utilizó.”El vuelo ya estaba programado a las 10:00 de la mañana (…) ya nos tenían formados a todos para salir a las 10:50 de la mañana, pero el primer vuelo de las 6:00 de la mañana empezó a presionar a la aerolínea”, le mencionó al periodista Gustavo Adolfo Infante.

El cantante aseguró que la situación se tornó de esta manera debido a que él es famoso y, mientras los demás también estaban indignados, no fueron grabados porque nadie los conoce públicamente. Aunque, de igual manera, no hubo alguien que les diera la cara por los retrasos: “Yo soy el famoso, obviamente, y a ellos nadie los grabó ni nada. Nunca se paró la Guardia Nacional, nunca se paró ningún gerente de la aerolínea, nadie”.

Preciado mencionó que, cuando estuvo en las instalaciones del aeropuerto, se acercó para consultarles a qué hora pretendían salir, dado que se encontraban ahí desde muy temprano y seguían sin tener una respuesta positiva ante la larga espera. La circunstancia empeoró cuando vio que otros pasajeros abordaron mucho antes que ellos, mientras los que estaban ahí desde antes del amanecer seguían ahí.

“Yo me acerqué y les dije que qué onda, que nos explicaran a qué horas vamos a salir. La verdad, teníamos desde las cinco de la mañana esperando un vuelo y no teníamos horario de vuelo“, dijo durante la conversación.

Julio mencionó que fue visto como una persona heroica ante la situación de incertidumbre que vivieron muchos con la aerolínea, luego de una larga espera que los mantuvo todo el día ahí, cuando estaban esperando haber salido aproximadamente a las 7 de la mañana. Pero, por razones que no explicaron, no pudo ser así: “Fui el último pasajero que subieron; cuando subo al avión, todo el mundo me aplaudió. Hablaba por todos los pasajeros“, mencionó.

