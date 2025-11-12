Mueren al menos 37 personas tras la caída de un autobús a un abismo en Perú

Al menos 37 personas murieron en el sur de Perú luego de que un autobús de pasajeros cayera a un abismo en una zona rural de la provincia de Arequipa este miércoles en la madrugada.

El siniestro, ocurrido en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, se produjo tras un aparente choque con una camioneta, según reportó la emisora peruana RPP.

El vehículo, perteneciente a la empresa Llamosas, cubría la ruta desde Chala, en la provincia de Caravelí, hacia la capital regional de Arequipa, informó EFE.

Confirman la cifra definitiva de muertos

Las autoridades sanitarias de la región confirmaron un saldo de al menos 37 personas fallecidas. La actualización de la cifra fue manejada por el gerente regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto, quien declaró a la emisora RPP:

“Lamentablemente, hasta el momento, se han confirmado 36 fallecidos en el lugar (del accidente) y un fallecido en el centro de salud Ocoña. Es probable que ya sea la cifra definitiva, porque el personal de bomberos ha llegado hasta el lugar“, apuntó Oporto.

Oporto agregó que la Gerencia Regional considera que “esa es lamentablemente la cifra definitiva”.

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa había mantenido en sus redes sociales una cifra previa de 16 personas fallecidas, basándose en informes iniciales de la Policía de Carreteras.

Estado de los heridos

El Gobierno Regional de Arequipa comunicó que el accidente se localizó en la zona conocida como la bajada del Puente de Ocoña.

Informaron que 14 heridos fueron llevados al hospital de Camaná, mientras que otros 12 permanecen en el Centro de Salud de Ocoña.

Se dispuso la movilización de ambulancias y el refuerzo del personal asistencial “para garantizar una respuesta oportuna ante este lamentable suceso”. Indicaron que, por su “delicado estado de salud”, tres personas serían trasladadas al Hospital Regional de Arequipa.

