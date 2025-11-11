Transporte de pasajeros chocó contra un muelle en el aeropuerto de Washington D.C.

Un vehículo que traslada pasajeros de una terminal al avión sufrió un accidente al chocar contra un muelle en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles en D.C. dejando a 18 personas heridas.

El accidente ocurrió el 10 de noviembre alrededor de las 16:30 horas cuando el camión golpeó el muelle de embarque de la terminal D, mientras se dirigía hacia el edificio, informó a la agencia AP, la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Washington.

18 personas heridas

El personal del Departamento de Bomberos y Rescate acudió para evaluar a las personas afectadas y brindarles atención médica. Las autoridades indicaron que 18 personas presentaron heridas que no ponen en riesgo su vida.

“El aeropuerto está abierto y funcionando con normalidad”, según el comunicado de la autoridad.

Las autoridades informaron que se ha iniciado una investigación para determinar las causas del accidente y si hubo fallas mecánicas o error humano en la maniobra del vehículo cuando se dirigía al edificio.

Movile lounge o Sala móvil

El vehículo se llama “movile lounge” es un camión elevado que se utiliza para el embarque y desembarque de pasajeros entre edificios terminales en un aeropuerto o de una sala al avión.

Estos vehículos fueron innovadores en la terminal principal del Aeropuerto Internacional Dulles, diseñada por Eero Saarinen.

En Dulles hay 19 salas móviles, que tienen capacidad para hasta 102 pasajeros, según la página web del aeropuerto. Miden aproximadamente 16,5 metros de largo y 4,9 metros de ancho, reportó la misma agencia.

Los diseñadores de Dulles pensaron que, al trasladar a los pasajeros directamente desde la terminal principal a una plataforma de embarque en la zona central de la pista , podrían evitarles largas caminatas a la intemperie, el ruido y los humos de la plataforma.

