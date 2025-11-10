Veinte heridos luego de volcarse un autobús en una carretera de California

Un autobús de pasajeros que viajaba al sur de Running Springs luego de regreso de un campamento religioso, sufrió un accidente que ocasionó que se volcara. Veinte pasajeros fueron trasladados a hospitales tras sufrir severas heridas.

El Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino informó que los equipos de ayuda y rescate se trasladaron a las 9:00 de la noche del domingo 9 de noviembre a State Hwy. 330 al sur de Running Springs, luego de que un autobús con 36 pasajeros había sufrido un accidente.

Viajaban de regreso tras asistir a un campamento

Cuando los bomberos llegaron al lugar vieron el vehículo volcado de un lado y los pasajeros tratando de salir por las ventanas y el techo.

“Los pasajeros, una mezcla de adultos y adolescentes, viajaban cuesta abajo en el camino a casa al Condado de Orange después de asistir a un campamento en las montañas de San Bernardino cerca de Angelus Oaks”, informaron los bomberos en un comunicado.

La iglesia del Condado de Orange organizó un retiro de fin de semana en un campamento en las montañas de San Bernardino. El autobús viajaba por una ruta con acantilados y a través de zonas boscosas.

Fotos: Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino.

“Los recursos de County Fire rápidamente declararon el incidente como un MCI, con bomberos y paramédicos estableciendo protocolos de triaje, una zona de tratamiento para pacientes y una zona de carga de ambulancias. Mientras tanto, la CHP cerró la 330 en ambas direcciones para proteger la escena”.

No se registró incendio ni explosión

Un total de 26 pacientes, incluídos tres con lesiones graves, fueron tratados. Del total de víctimas, 20 fueron transportados a hospitales del área.

“No hubo incendio ni exposición a materiales peligrosos. No se necesitan operaciones de extracción“, confirmaron los bomberos.

El despliegue de la ayuda en el accidente fue de 11 compañías de motores, 11 ambulancias y cuatro oficiales jefes en el lugar. La Patrulla de Carreteras de California es la agencia principal que investiga la causa del incidente.

El autobús tembló y después de volcó

“La coordinación entre múltiples agencias ayudó a conseguir pacientes rápidamente en su camino. Los primeros pacientes iban de camino a emergencias a los 15 minutos de que los equipos iniciaran el proceso de triaje, y para las 10:30 p. m. todos los pacientes habían sido transportados”, expresó el Departamento.

“El autobús empezó a temblar y a zigzaguear, luego se balanceó de un lado a otro antes de volcar”, compartió Cyntia Ramírez, una estudiante de 21 años de un colegio comunitario que iba a bordo, reportó AP.

El Departamento de Bomberos del condado de San Bernardino agradeció a las agencias que ayudaron para que el rescate de las personas fuera más rápido. La investigación del accidente sigue en curso.

Sigue leyendo: