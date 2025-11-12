“Skims”, de Kim Kardashian alcanzó un nuevo valor de $5 billones de dólares

La marca de ropa Skims, fundada por Kim Kardashian, está nuevamente en el centro de la atención del sector de la moda y las inversiones, al recaudar nuevos fondos con una valoración de 5.000 millones de dólares.

La compañía, que ha evolucionado desde sus orígenes en fajas y lencería, busca expandir su red de tiendas físicas y ampliar su catálogo de productos para convertirse en un actor global dentro del mercado de moda y lifestyle.

La más reciente ronda de financiación de Skims, por 225 millones de dólares, fue liderada por Goldman Sachs Alternatives e incluyó la participación de fondos afiliados a BDT y MSD Partners. Con esta inyección de capital, la empresa prevé superar los 1.000 millones de dólares en ventas netas para 2025, consolidando su crecimiento sostenido y su posición dentro del comercio minorista de alto nivel.

“El anuncio de hoy valida el arduo trabajo de nuestro increíble equipo y socios, que nos han ayudado a alcanzar este nuevo y emocionante capítulo, convirtiéndonos en una marca minorista omnicanal global”, destacó Kim Kardashian, cofundadora y directora creativa de Skims, en un comunicado oficial.

Sus palabras reflejan la ambición de la compañía por expandirse más allá de las ventas online y lograr una presencia sólida en tiendas físicas.

Además de sus productos clásicos, Skims ha diversificado su portafolio. Este año, la empresa se asoció con Nike Inc. para desarrollar y comercializar ropa deportiva bajo la nueva marca NikeSkims, una estrategia que combina la experiencia en moda de la marca con la reputación deportiva de Nike, reforzando su presencia en el sector del athleisure y la moda funcional.

Originalmente concebida como una marca de venta directa al consumidor a través de su tienda online, Skims ha transformado su modelo de negocio con la mirada puesta en un futuro más físico y omnicanal.

Actualmente, cuenta con 20 tiendas en Estados Unidos y México, y planea abrir más locales en mercados estratégicos para consolidar su crecimiento y acercar sus productos a una audiencia global.

Es relevante recordar que en 2023, una ronda de financiación previa valoró a Skims en 4.000 millones de dólares, un hito que posicionó a la empresa como una de las marcas de moda más prometedoras en términos de inversión.

En esa ocasión, The New York Times fue el primer medio en reportar la noticia, marcando el inicio de un seguimiento constante de la evolución de la marca en los mercados financieros y de consumo.

Con esta nueva ronda de inversión y su enfoque estratégico, Skims reafirma su liderazgo en la industria de la moda y el retail, mientras continúa innovando en productos, asociaciones y experiencias de compra, consolidando su reputación como una marca de referencia global bajo la visión de Kim Kardashian.