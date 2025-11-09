Kim Kardashian reprobó el examen de abogacía: “Estuve muy cerca de aprobar”

La empresaria y modelo Kim Kardashian informó a sus seguidores que no aprobó el examen de abogacía por lo que aún no puede ejercer el Derecho.

“Bueno… aún no soy abogada, solo interpreto a una muy bien vestida en la televisión”, compartió Kardashian en sus historias de Instagram.

La dueña de Skins aseguró que este resultado no la desanima y que se mantiene comprometida con aprobar este exigente examen. “Seis años después de iniciar este camino hacia el derecho, sigo completamente comprometida hasta que apruebe el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme, solo más estudio y aún más determinación”.

La estrella de The Kardashians dijo que estuvo muy cerca de aprobar el examen, pero aclaró que esto es precisamente lo que la motiva a seguir adelante en el proceso para convertirse en abogada.

“Gracias a todos los que me han apoyado y animado hasta ahora en este trayecto. No haber llegado no es fracasar, es una motivación. Estuve muy cerca de aprobar el examen y eso solo me motiva aún más. ¡Vamos!”, escribió.

Kim Kardashian estudió Derecho bajo una modalidad de estudio que es permitida en California y otros tres estados. Esta forma permite a los estudiantes de derecho que no asisten a una escuela tradicional, acumular horas de estudio y práctica para que puedan aplicar al examen de la barra de abogados.

La abogada Jessica Jackson, quien patrocinó la formación de Kim, destacó el esfuerzo de la empresaria para cumplir con sus estudios mientras cumplía con sus muchas responsabilidades. “Hace seis años, Kim Kardashian entró en este programa con nada más que un feroz deseo de luchar por la justicia. Se enfocó en su faceta académica mientras criaba a sus cuatro hijos, dirigía negocios, grababa programas de televisión y asistía a tribunales para abogar por otros”, señaló la abogada durante la ceremonia de finalización del programa.

Luego de tres intentos, Kim Kardashian aprobó el ‘baby bar’ o exámen preliminar para estudiantes de Derecho. Ahora, Kim Kardashian deberá aprobar el examen de abogacía de California para obtener la licencia para ejercer derecho.

Kim Kardashian es hija del abogado Robert Kardashian, conocido por defender a O. J. Simpson. La socialité se involucró en proyectos de reforma penitenciaria y abogacía por clemencia, colaborando en la conmutación de sentencias de varios casos.

Sigue leyendo:

Kim Kardashian habla sobre su salud tras revelar diagnóstico de aneurisma

Kim Kardashian planea convertirse en abogada litigante: “Estaré cualificada en dos semanas”

Kim Kardashian da de qué hablar lanzando polémicas prendas de SKIMS