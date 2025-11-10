Comparten fotos de los asistentes al cumpleaños de Kris Jenner

La semana pasada Kris Jenner celebró su cumpleaños 70 con una gran fiesta en Beverly Hills, California, a la que asistieron estrellas del cine, de la televisión, de la música e incluso multimillonarios relacionados con empresas tecnológicas.

Aunque en redes sociales se compartieron pocos detalles de la celebración, ahora se han compartido imágenes de varios de los invitados llegando a la mansión de Jeff Bezos en Beverly Hills, la cual sirvió como escenario para la fiesta.

El cumpleaños 70 de la matriarca del clan Kardashian-Jenner tuvo como temática James Bond y se puede ver que ella lució un largo vestido color rojo, el cual resaltaba entre todos los asistentes. Hay que recordar que este año Kris Jenner ha sorprendido a todos por su cambio físico, pues ahora su cara luce como si tuviera mucha menos edad.

Mariah Carey, quien ya inició su temporada navideña, fue una de las invitadas. Crédito: Backgrid | Grosby Group

Además de sus hijas, a la celebración asistió Vin Diesel, Sarah Paulson, Paris Hilton, Snoop Dogg, Mariah Carey, Oprah Winfrey, Justin y Hailey Bieber, y otras personalidades del cine, la televisión y la música. También llamó la atención la aparición de Meghan Markle y Harry.

Por otro lado, la celebración también incluyó a los multimillonarios Bill Gates, cofundador de Microsoft, y Mark Zuckerberg, CEO de Meta, y aunque no hay fotos de Bezos, seguramente también estaba presente, pues la fiesta fue en su mansión recién reformada.

Bill Gates llegó a la fiesta con una gran caja de regalo. Crédito: Backgrid | Grosby Group

Esta fiesta se llevó a cabo pocos días después de que Kendall Jenner celebrara su cumpleaños número 30 en una isla del Caribe junto con amigos y familia. Para esta fiesta, la supermodelo decidió alquilar una mansión frente al mar que pertenece a Tommy Hilfiger.

