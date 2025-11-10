window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Comparten fotos de los asistentes al cumpleaños de Kris Jenner

La fiesta de los 70 años de Kris Jenner incluyó a estrellas como Mariah Carey y Vin Diesel, pero también a los multimillonarios Bill Gates y Mark Zuckerberg

Kris Jenner lució un vestido rojo en su fiesta de cumpleaños. Crédito: Backgrid | Grosby Group

Por  Carolyn Manrique

La semana pasada Kris Jenner celebró su cumpleaños 70 con una gran fiesta en Beverly Hills, California, a la que asistieron estrellas del cine, de la televisión, de la música e incluso multimillonarios relacionados con empresas tecnológicas.

Aunque en redes sociales se compartieron pocos detalles de la celebración, ahora se han compartido imágenes de varios de los invitados llegando a la mansión de Jeff Bezos en Beverly Hills, la cual sirvió como escenario para la fiesta.

El cumpleaños 70 de la matriarca del clan Kardashian-Jenner tuvo como temática James Bond y se puede ver que ella lució un largo vestido color rojo, el cual resaltaba entre todos los asistentes. Hay que recordar que este año Kris Jenner ha sorprendido a todos por su cambio físico, pues ahora su cara luce como si tuviera mucha menos edad.

Mariah Carey, quien ya inició su temporada navideña, fue una de las invitadas.
Además de sus hijas, a la celebración asistió Vin Diesel, Sarah Paulson, Paris Hilton, Snoop Dogg, Mariah Carey, Oprah Winfrey, Justin y Hailey Bieber, y otras personalidades del cine, la televisión y la música. También llamó la atención la aparición de Meghan Markle y Harry.

Por otro lado, la celebración también incluyó a los multimillonarios Bill Gates, cofundador de Microsoft, y Mark Zuckerberg, CEO de Meta, y aunque no hay fotos de Bezos, seguramente también estaba presente, pues la fiesta fue en su mansión recién reformada.

Bill Gates llegó a la fiesta con una gran caja de regalo.
Esta fiesta se llevó a cabo pocos días después de que Kendall Jenner celebrara su cumpleaños número 30 en una isla del Caribe junto con amigos y familia. Para esta fiesta, la supermodelo decidió alquilar una mansión frente al mar que pertenece a Tommy Hilfiger.

