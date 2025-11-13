Eddie Murphy presume su mansión en Beverly Hills en un nuevo documental

Netflix acaba de estrenar el documental ‘Being Eddie’, en el que el comediante y actor Eddie Murphy reflexiona sobre su carrera y su vida personal. Parte del documental fue filmado desde su gran mansión en Beverly Hills, California.

Desde antes de que se estrenara ‘Being Eddie’ se pudo ver que la residencia tendría protagonismo en el documental, y no es para menos, pues Murphy se encargó de construir la residencia desde cero.

El actor y comediante compró esta propiedad de Beverly Hills en 2001 por $10 millones de dólares, mismo año en que estrenó la primera película de ‘Shrek’, donde da la voz a Burro.

Tras la compra de la propiedad, Murphy comenzó un gran proyecto de reforma para convertir el sitio en la casa de sus sueños y la de su familia. Durante el documental muestra su día a día con Paige Butcher, su segunda esposa, y junto con dos de sus 10 hijos: Izzy, de 9 años, y Max, de 6 años.

El diseño de la propiedad estuvo a cargo del arquitecto Richard Landry y su construcción finalizó en 2003.

La casa principal tiene una extensión de más de 33,000 pies cuadrados distribuidos en 30 dormitorios, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, comedor, cocina, cuarto de lavado y muchos otros lujos.

Durante el documental se pueden ver detalles de la decoración, las grandes ventanas con vista al exterior y mucho más. En la residencia no hay espacio para aburrirse, pues cuenta con todo lo necesario para pasar tardes al aire libre o para disfrutar en sus cuartos de juego.

Según ‘Realtor.com’, la propiedad está actualmente valorada en $85 millones de dólares.

