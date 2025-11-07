Lograron vender la antigua casa de Tom Petty en California

Se ha confirmado que se vendió la casa en Malibú, California, donde Tom Petty vivió hasta morir en 2017. La venta se cerró por mucho menos de lo que se llegó a pedir por la propiedad hace un año.

La falta de interesados hizo el que el precio de la residencia se fuera rebajando cada vez más. Entró al mercado por primera vez en el verano del 2024 por $19 millones de dólares, y en julio de este año se estaba ofreciendo por $15.49 millones de dólares.

Finalmente, la venta se cerró por $11.2 millones de dólares. Según ‘The Wall Street Journal’, el nuevo propietario es un psicoanalista y escritor llamado Stephen Slade Tien.

Petty fue dueña de casa desde 1998 hasta el 2017, año en que murió.

En el listado, que estuvo disponible en la página web de Nourmand & Associates, se describía la residencia como “un refugio de inspiración, paz y creatividad para una de las mayores leyendas de la música. Es más que un hogar, es un pedazo de la historia del rock”.

La propiedad está ubicada en un lote de casi 3 acres y la casa principal tiene una extensión de 8,744 pies cuadrados distribuidos en siete dormitorios, 10 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la propiedad, el listado dice: “Los tragaluces inundan de luz cada espacio cuidadosamente diseñado, iluminando el rico carácter de la casa. Techos con vigas de madera, candelabros vintage, exquisitos detalles de hierro forjado y cinco impresionantes chimeneas”.

Lo que dice ‘The Wall Street Journal’ es que el psicoanalista eligió esta casa por sus áreas verdes, y la verdad es que es una de las características principales de la residencia. Estas áreas al aire libre incluye terraza, comedor, piscina, área de spa, caminerías y otros espacios ideales para relajarse y descansar.

