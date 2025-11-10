La mansión de Jessica Simpson ha salido del mercado de bienes raíces

En enero de este año, la cantante y actriz Jessica Simpson anunció su divorcio de Eric Johnson tras 10 años de matrimonio. Un par de días antes, Simpson había puesto en venta la mansión que compró justo un año antes de casarse.

La propiedad entró al mercado por $17.9 millones de dólares, pero ahora la residencia no está disponible y el listado no existe, por lo que no quiere decir que se haya cerrado una venta. Lo que probablemente ha pasado es que no atrajo interesados y ella y su equipo de bienes raíces para regresar la mansión al mercado y con un precio diferente.

Aunque la entrada al mercado de la mansión coincidió con el anuncio del divorcio, la cantante ya había intentado vender la casa mucho antes. En 2023, por ejemplo, estuvo disponible por $22 millones de dólares.

Aunque entre 2023 y 2025 el precio cambió, y probablemente seguirá bajando hasta conseguir un comprador, Simpson aún podría recibir más de los $11.5 millones de dólares que ella pagó por el sitio en 2013.

La actriz y cantante también habló del tema en una entrevista que dio a la revista ‘The Cut’, e incluso dijo que no estaba segura de querer seguir viviendo en Los Ángeles. “Siento que he estado en casa demasiado tiempo. Mi casa de Los Ángeles está a la venta. No sé a dónde iré después, pero es hora de irme”.

La casa que estuvo en venta tiene una extensión de 13,200 pies cuadrados distribuidos en ocho dormitorios, 13 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, estudio de grabación, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Además de los lujos de la casa principal, esta propiedad también incluye extensas áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

Sigue leyendo:

• Lograron vender la antigua casa de Tom Petty en California

• Antiguo hogar de The Weeknd y Bella Hadid está en venta

• Piden $2.4 millones de dólares por apartamento de Ozzy Osbourne en Los Ángeles