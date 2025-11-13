Familia se muda a un contenedor pero enfrenta un problema con el pago de la luz 

Una familia de Bélgica decidió instalarse temporalmente en un contenedor marítimo mientras avanza la renovación de la casa que compraron en Zemst. Sin embargo, lo que comenzó como una solución práctica y económica terminó convirtiéndose en un reto inesperado por el elevado costo de la electricidad.

Pese a que habían calculado un gasto energético similar al de su vivienda anterior, sus facturas comenzaron a dispararse hasta superar ampliamente lo que podían permitirse.

Una vida provisional dentro de un contenedor de 48 m²

De acuerdo con el medio local HLN, Glenda y Joris adquirieron un contenedor marítimo y lo transformaron en un espacio habitable de 48 metros cuadrados mientras reforman la vivienda que compraron. El proyecto, que les costó menos de $10.000 euros, incluye cocina, sala, dormitorio y baño, todo en un entorno reducido pero funcional para convivir como familia.

La familia adaptó el contenedor incluyendo un baño, cocina y habitaciones. Crédito: mortenhjerpsted | Pixabay

Según Focus, lejos de vivirlo como una incomodidad, la pareja asegura que esta etapa se ha convertido en una especie de “aventura” familiar. Adaptaron el contenedor por su cuenta y, aunque el espacio es limitado, han logrado mantener una vida cotidiana organizada mientras esperan terminar las obras de su casa principal.

El inesperado problema con la factura de electricidad

Pese a lo anterior, el mayor obstáculo llegó con los recibos de energía. HLN detalla que su gasto anual pasó de unos 250 euros a alrededor de 2.100 euros, una subida que no anticiparon al mudarse.

La climatización es el factor que más ha impactado sus facturas: el contenedor requiere calefacción eléctrica durante el invierno y aire acondicionado móvil durante el verano, lo que incrementa notablemente el consumo.

La pareja explica que, aunque el contenedor es práctico y relativamente económico de instalar, mantenerlo a una temperatura confortable es un desafío constante. La estructura metálica tiende a calentarse y enfriarse con rapidez, obligándolos a usar aparatos eléctricos de forma intensiva.

A la espera de volver a su casa renovada

Pese a los costos, Glenda y Joris planean continuar viviendo en el contenedor hasta que finalicen las renovaciones de su vivienda principal. Según Focus, esperan que esta etapa termine pronto para dejar atrás los gastos inesperados y volver a una vida doméstica normal.

