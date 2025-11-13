Identifican a las 14 víctimas del accidente del avión de carga de UPS en Kentucky

Luego de confirmarse la muerte de 14 personas en el trágico accidente de un avión de carga de la empresa UPS la semana pasada, fueron identificadas todas las víctimas.

Las víctimas fueron identificadas como Dana Diamond, de 62 años (capitana); Richard Wartenberg, de 57 años (capitán); el primer oficial Lee Truitt, de 45 años; Angela Anderson, de 45 años; Carlos Fernández, de 52 años; Trinadette Chávez, de 37 años; Tony Crain, de 65 años; John Loucks, de 52 años; John Spray, de 45 años; Matthew Sweets, de 37 años; Ella Petty Whorton, de 31 años; Megan Washburn, de 35 años; Louisnes Fedon, de 47 años; y su nieta de 3 años, Kimberly Asa.

Alta autoridad de Louisville lamentó las pérdidas

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, lamentó las pérdidas en una rueda de prensa celebrada el miércoles, destacando el impacto humano de la catástrofe.

“Al compartir los nombres de quienes hemos perdido, nuestra ciudad siente todo el peso de esta tragedia inimaginable”, precisó. “Detrás de cada uno de estos nombres hay un círculo de familiares, amigos e historias que quedarán inconclusas para siempre”.

Entre las víctimas que se encontraban en tierra se identificaron personas con perfiles diversos, como los capitanes del avión, un hombre en compañía de su nieta menor, un técnico eléctrico, padre de dos hijos pequeños, y una mujer que se encontraba realizando una gestión en la cola de un desguace o chatarrería.

Detalles del trágico episodio

El suceso tuvo lugar en las inmediaciones del centro de operaciones aéreas globales de la compañía, conocido como UPS Worldport, ubicado en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, durante la fase de despegue, informó The Associated Press.

La oficina del forense local informó que ha finalizado las complejas y delicadas labores de recuperación y reconocimiento de los restos de las catorce víctimas, así como el proceso de notificación a sus allegados.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) continúa liderando las pesquisas en el punto donde ocurrió el siniestro. El Alcalde Greenberg aseguró que los expertos de la agencia siguen presentes en el emplazamiento del accidente para esclarecer las causas del incidente.

