Un motor del avión de UPS se desprendió antes de estrellarse en Lousville: cifra de muertos aumentó a 11

Un avión de carga de la compañía UPS sufrió un accidente el 4 de noviembre tras despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali en Lousville, Kentucky. Hasta el momento, las autoridades han dicho que al menos 11 personas fallecieron, además de informar que el ala izquierda del avión se incendió y un motor se desprendió justo antes de estrellarse.

El vuelo 2976 de UPS con tres tripulantes se estrelló poco después de las 5:00 de la tarde hora local y se dirigía al Aeropuerto Internacional de Honolulu. Tras recibir autorización para el despegue, se produjo un gran incendio en el ala izquierda, declaró Todd Inman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, que dirige la investigación durante una conferencia.

El motor se desprendió

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NBTS), comentó que el vídeo de seguridad del aeropuerto “muestra cómo el motor izquierdo se desprende del ala durante la carrera de despegue”, reportó The Associated Press.

It's impossible to describe the devastation from yesterday's deadly plane crash. My heart is broken. My prayers are with all those affected, and I promise we will be there in the hours, days and weeks ahead. We will get through this together. We love you, Louisville. pic.twitter.com/5qDXTYS2cN — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) November 6, 2025

Los investigadores lograron recuperar la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos, y el motor fue hallado en el aeródromo.

El martes el avión despegó y ganó la altitud suficiente para sobrevolar la valla al final de la pista, pero se estrelló a las afueras del aeropuerto.

La cifra de muertos aumentó a 11

Hasta el momento, la cifra de fallecidos subió a 11, entre ellos un niño. El fuego de la explosión alcanzó negocios cercanos, justo donde el menor se encontraba con su padre.

Después del accidente, los Bomberos de Okolona en Louisville, acudieron al lugar del siniestro para apagar las llamas, y los equipos de rescate buscaban víctimas, las cuales fueron trasladadas a distintos hospitales

En el Hospital de la Universidad de Louisville hay dos personas que se encuentran en estado crítico en la unidad de quemados y dieciocho personas fueron dadas de alta, informó AP.

El gobernador de Kentucky compartió que el Fondo de Ayuda de Emergencia del Equipo Kentucky, que normalmente se utiliza para ayudar a las personas en desastres naturales, está aceptando donaciones para ayudar con los gastos funerarios y otras dificultades. “En Kentucky, compartimos el dolor y nos apoyamos mutuamente”, indicó Andy Beshear.

Enviaron sus condolencias

El secretario de Transporte, Sean Duffy envió sus condolencias para las familias de las 11 personas fallecidas, durante una conferencia que ofreció este miércoles.

El centro de distribución de UPS en Louisville es el más grande de la compañía. Este centro emplea a más de 20,000 personas en la región, gestiona 300 vuelos diarios y clasifica más de 400,000 paquetes por hora.

La empresa también manifestó su tristeza y envió sus condolencias a los familiares de los fallecidos a través de un comunicado.

Las autoridades no saben el número exacto de desaparecidos, pero continúan las labores de búsqueda, así como la investigación.

