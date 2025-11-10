Dos muertos tras la caída del avión con suministros para damnificados del huracán Melissa

Dos personas murieron este lunes cuando una avioneta que transportaba ayuda humanitaria para los damnificados del huracán Melissa se estrelló en una zona residencial de Coral Springs, al norte de Miami. El aparato había despegado minutos antes del aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale con destino al Caribe.

Según confirmó el Ayuntamiento de Coral Springs, el siniestro ocurrió a las 10:19 de la mañana (14:19 GMT). “Podemos confirmar que dos personas trágicamente perdieron sus vidas como resultado del accidente”, indicó el comunicado oficial, sin ofrecer de momento las identidades de las víctimas.

Las autoridades locales señalaron que el avión, un modelo turbohélice de pequeño tamaño, llevaba suministros destinados a Jamaica, uno de los países más golpeados por el huracán Melissa, que alcanzó categoría 5 a finales de octubre y dejó más de 80 muertos en el Caribe.

Equipos de rescate, bomberos y agentes federales acudieron al lugar poco después del impacto. El subjefe de bomberos, Mike Moser, informó que las labores de búsqueda iniciales no arrojaron sobrevivientes.

“Todavía no hemos encontrado el avión completo. Creemos que podría estar fragmentado. Esto es muy preliminar”, declaró a medios locales.

Sin daños en viviendas

El impacto generó un fuerte incendio y un intenso olor a combustible que aún persiste en el vecindario de Windsor Bay, aunque no generó daños en viviendas. El gobierno municipal pidió a los residentes evitar salir de sus casas y mantener las puertas y ventanas cerradas mientras se disipan los vapores.

“La ciudad mantendrá una fuerte presencia policial en la zona mientras los investigadores recolectan evidencia para determinar las causas del accidente”, precisó el Ayuntamiento.

Tanto la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) como la Administración Federal de Aviación (FAA) trabajan en conjunto para esclarecer las circunstancias del siniestro.

El vuelo formaba parte de un esfuerzo comunitario de residentes de Florida que recaudaron insumos médicos, alimentos y agua potable para las comunidades afectadas por Melissa en Jamaica, Haití, República Dominicana, Panamá y Cuba, donde se contabilizan más de 3,5 millones de damnificados.

Por ahora, las autoridades no han detallado si había más tripulantes a bordo ni las causas técnicas del accidente.

Con información de EFE.

