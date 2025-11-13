Jennifer Lawrence hace “fuertes declaraciones” sobre las Kardashian
Jennifer Lawrence confiesa cuál de las Kardashian le resulta “más insoportable que nunca” durante una divertida entrevista con Robert Pattinson
Jennifer Lawrence ha vuelto a dar de qué hablar, y esta vez no por una película, sino por sus declaraciones sobre una de las integrantes del clan Kardashian. Durante una entrevista con Robert Pattinson para la sección de detector de mentiras de Vanity Fair, la actriz ganadora del Oscar no dudó en confesar qué miembro de la famosa familia le resulta “más insoportable que nunca”.
En el video, publicado en YouTube el 7 de noviembre, Pattinson le mostró a Lawrence una foto de Khloé Kardashian y le preguntó si era su favorita. Sin dudarlo, Jennifer respondió con un rotundo “Sí”. Pero la conversación tomó un giro inesperado cuando la actriz fue consultada por Kourtney Kardashian, a quien calificó como la más irritante de todas.
“Kourtney es la más insoportable que nunca. Me saca de quicio”, afirmó entre risas.
Ante la sorpresa de su compañero, Lawrence explicó los motivos de su molestia:
“Porque todo tiene que ser un anuncio. Es como decir: ‘Ya no voy a usar conjuntos’. Simplemente usa lo que quieras, no hagas un anuncio al respecto. O como: ‘No tengo televisor en mi habitación’. Simplemente no veas televisión. Deja de anunciarlo. Solo, shh”.
Una fan declarada del clan Kardashian
Aunque sus comentarios generaron sorpresa, Jennifer Lawrence ha demostrado en múltiples ocasiones ser una fan acérrima de la familia Kardashian/Jenner. Incluso llegó a aparecer en un episodio de Keeping Up with the Kardashians en 2019, en el capítulo “Legally Brunette”, donde tuvo una divertida interacción por videollamada con Scott Disick.
En tono de broma, Lawrence se autoproclamó como “la nueva Kris Jenner”, mostrando la buena relación que mantiene con la matriarca de la familia. Su amistad con Kris Jenner ha sido tan cercana que, en 2015, la empresaria publicó una foto de ambas en la cama, felicitando a Jennifer por su cumpleaños con el mensaje: “Feliz cumpleaños, pedazo de mierda… te amo, preciosa”.
Dos años después, Jenner contó entre risas en el programa de Steve Harvey cómo la actriz terminó desnuda en su armario, tras una noche de martinis y risas entre amigas.
“Empezamos a tomar unos cócteles, nos lo estábamos pasando genial… y ella empezó a probarse mi ropa. De pronto, se quitó los vaqueros y así acabó”, relató Kris.
Jennifer Lawrence, sin filtros y divertida como siempre
La actriz de Los Juegos del Hambre volvió a demostrar por qué es una de las celebridades más carismáticas y espontáneas de Hollywood. Aunque sus declaraciones sobre Kourtney Kardashian generaron revuelo, la mayoría de los fans tomaron sus palabras con humor, recordando la estrecha relación que mantiene con el resto de la familia.
Con su característico sentido del humor, Lawrence dejó claro que su fanatismo por los Kardashian sigue intacto… aunque eso no le impida decir lo que realmente piensa.
