Latin Grammy 2025: los mejores momentos de la alfombra roja

El MGM Grand Las Vegas recibió este 13 de noviembre a una gran cantidad de personalidades de la música latina para la entrega del Latin Grammy a lo mejor del último año en la industria.

Antes de que se conocieran a los ganadores de los premios principales, varias celebridades desfilaron por la alfombra roja.

Una de las parejas más esperadas por todo el revuelo que han causado por su relación fue la de Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes dejaron ver lo enamorados que están.

Incluso, la cantante de música regional mexicana bromeó con los presentadores Jomari Goyso, Migbelis Castellanos y el influencer Marko que quería ver esta noche a su marido en el escenario, demostrando lo mucho que lo admira.

Otra de las personalidades que brilló fue Karol G, quien lució un atuendo de color negro que destacó sus atributos. El atuendo tenía además un toque diferente en la cintura, que consistió en unos detalles con plumas.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez fueron otra pareja que también llamó la atención de la gente en redes sociales, debido a lo sólida que es su relación.

Maluma, reguetonero colombiano, optó por un elegante traje de color negro que tenía una gran cantidad de pequeños puntos brillantes, lo que ayudó a que llamara la atención cuando desfiló por la alfombra

Apostando también al color negro, Nicki Nicole lució un vestido de encaje, con un corte vertiginoso y unas llamativas mangas que la hicieron lucir como toda una feme fatale.

Nicki Nicole fue un derroche de sensualidad en el Latin Grammy. Crédito: John Locher | AP

Las conductoras Alejandra Espinoza y Chiquinquirá Delgado, por su parte, hicieron un homenaje a Wicked, que estrena en la gran pantalla su segunda parte y lucieron como sacadas de un cuento de hadas, convirtiéndose en una de las mejores vestidas de la noche.

A continuación otros de los looks que se vieron esta noche del Latin Grammy



Raphael, cantante español, fue homenajeado en la edición de este año. Crédito: John Locher | AP

Adamari López, presentadora de Univision, llevó un atuendo con tonos metálicos. Crédito: John Locher | AP

El atuendo de Alejandro Sanz en Latin Grammy 2025. Crédito: John Locher | AP

Carolina Sandoval, conductora del programa ¡Siéntese Quien Pueda! Crédito: John Locher | AP

Migbelis Castellanos fue una de las que apostó por un color intenso para la alfombra roja del Latin Grammy. Crédito: John Locher | AP