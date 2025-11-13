Latin Grammy 2025: Minuto a minuto y ganadores de la ceremonia

Este 13 de noviembre se celebra la edición número 26 de los premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Este evento en el que la Academia de la Grabación premia lo mejor de la música latina cuenta con varias sorpresas este año.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny lidera la lista de nominaciones con 12 menciones por su álbum “Debí tirar más fotos”. Le siguen en la lista el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 candidaturas cada uno.

Con ocho nominaciones se ubican Rafa Arcaute, Natalia Lafourcade, Roberto Rosado, Federico Vindver y Mau & Ricky.

El cantante Maluma y la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez serán los anfitriones de esta ceremonia. Además, el evento contará con shows en vivo de más de 20 artistas en el escenario de los Latin Grammy.

Los artistas harán su primera aparición en el evento desfilando por la alfombra roja, en el que muestran sus mejores looks ante las cámaras antes de la ceremonia de premiación.

El 12 de noviembre se realizó la gala ‘Persona del Año’, reconocimiento que fue entregado al cantante español Raphael por su amplia trayectoria y legado musical. Raphael volvió a la música luego de que le diagnosticaron un linfoma cerebral a finales de 2024.

En la ceremonia previa se entregaron algunos galardones. Ruben Blades y Roberto Delgado ganaron en la categoría ‘Mejor Álbum de Salsa’, Fito Páez se llevó el premio a ‘Mejor Álbum de Rock’, Ca7riel y Paco Amoroso ganaron en la categoría ‘Mejor Canción Pop’ y Morat ganó en la categoría ‘Mejor Álbum Pop Rock’.

A continuación dejamos los detalles minuto a minuto de la ceremonia de premiación de los Latin Grammy 2025: