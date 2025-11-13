Latin Grammy 2025: Raphael fue homenajeado en un evento especial

Este jueves 13 de noviembre, se celebrará la gala oficial de la edición 26 de los Latin Grammy, pero la entrega de premios no es el único evento de la edición. Durante toda esta semana, estrellas de la música Latina han sido parte de diferentes eventos que celebran la música en español.

Por ejemplo, el miércoles 12 de noviembre se celebró un evento especial para celebrar al homenajeado de la edición: el cantante español Raphael, quien ha sido nombrado como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación.

Este evento para la Persona del Año incluyó un desfile de estrellas por la alfombra roja, incluyendo al homenajeado que posó ante las cámaras. Hay que recordar que en diciembre pasado Raphael fue diagnosticado con linfoma cerebral.

Desde su diagnóstico, el cantante español ha hecho varias apariciones públicas, pero también ha tenido que cancelar algunos conciertos debido a su estado de salud.

Sin embargo, pudo asistir al evento organizado por la Academia y disfrutar del homenaje que se le hizo. Varios cantantes subieron al escenario para interpretar algunos de sus temas más conocidos. Aunque esta gala de Personal del Año no es transmitida en vivo, a través de las redes sociales se compartieron algunas fotos y videos.

Las interpretaciones estuvieron a cargo de Aitana, Pepe Aguilar, Susana Baca, David Bisbal, Enrique Bunbury, Willy Chirino, Ivan Cornejo, Kany García, Myriam Hernández, Eddy Herrera, Jesse & Joy, Carín León, Pablo López, Víctor Manuelle, Vanesa Martín, Víctor Martínez, Mestrinho, Gaby Moreno, Kiki Morente, Café Quijano, Fito Páez, Silvia Pérez Cruz, Carlos Rivera, Elena Rose, Rozalén, Ángeles Toledano y Néstor Torres.

Durante la gala, Raphael recibió el reconocimiento como Persona del Año de manos de Enrique Bunbury y de Manuel Abud, el CEO de La Academia Latina de la Grabación.

