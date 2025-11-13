Grammy Latino 2025: el espectacular vestido de Chiquinquirá Delgado

Chiquinquirá Delgado, presentadora venezolana de televisión, lució un espectacular vestido de tonos verdes a propósito de la ceremonia del Latin Grammy, que se celebró en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

A su llegada al lugar, la famosa deslumbró con este atuendo en el que demostró de nuevo su buen gusto.

En un video grabado por el reportero Edén Dorantes se vio a la conductora de programas como Mira Quién Baila con un estilismo inspirado en la película Wicked.

“Estoy contentísima, mi look está inspirado en Wicked”, dijo Chiqui Delgado, quien compartió con varios fanáticos que estaban a las afueras del lugar.

Chiquinquirá Delgado en Latin Grammy 2025

Algunas personas gritaban con emoción “Viva Venezuela”, demostrando su apoyo a la también empresaria, quien ha tenido una carrera brillante en la televisión de los Estados Unidos.

Hace poco, la presentadora de TV publicaba un video en el que hacía promoción a la segunda entrega de la película protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo. “Wicked, como los Latin Grammy, celebra a las voces valientes, esas que los cambian todo”, dijo en el material audiovisual en el que estuvo acompañada por Alejandra Espinoza.

En su cuenta en Instagram, la famosa ha mostrado su emoción por regresar como conductora en los Latin Grammy. “Honrada y feliz de regresar a Noche de Estrellas de Latin Grammys. ¡Cada año es una historia nueva, una emoción nueva! Gracias por caminar conmigo”, escribió.

Sus fanáticos han estado muy emocionados por verla de nuevo en la ceremonia y por eso le han dejado mensajes como: “Muchas felicidades. Brillas siempre”, “Qué bella eres”, “La más hermosa del mundo”, “Orgullo venezolano, mi bella Chiqui, la mejor”.

Sigue leyendo:

• Latin Grammy 2025: Fecha, horario, dónde ver y todos los detalles

• Latin Grammy 2025: Mon Laferte, Nicki Nicole y Yandel entre los presentadores de la ceremonia

• Olga Tañón no asistirá por su premio a los Latin Grammy