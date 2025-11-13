Latin Grammy 2025: las estrellas de la música latina se reúnen en Las Vegas

Durante toda esta semana, han comenzado a llegar las estrellas de la música latina a Las Vegas, Nevada, para participar en la nueva edición de los Latin Grammy. Los músicos se preparan para saber si ganarán en las categorías donde están nominados y para ser parte de las presentaciones musicales de la noche.

Las Vegas ha sido un escenario recurrente para esta entrega de promedios desde su primera edición, aunque en años recientes la organización del evento se ha movido a otras ciudades de Estados Unidos e, incluso, en 2023 se hizo por primera vez en España.

Para este 2025, la gala regresa a Las Vegas, específicamente al MGM Grand Garden Arena, recinto donde la premiación ya se ha celebrado seis veces.

El MGM Grand Garden Arena está ubicado dentro de MGM Grand Hotel & Casino, y se inauguró el 31 de diciembre de 1993, con un concierto de Barbra Streisand. Desde ese momento se ha convertido en uno de los recintos más importantes de Las Vegas, albergando eventos musicales y deportivos.

Otros detalles sobre los Latin Grammy 2025

Esta edición de los Latin Grammy será presentada por Maluma y Roselyn Sánchez, aunque cada categoría contará con artistas, deportistas y otras personalidades como presentadores.

La lista de nominados para esta edición fue compartida el 17 de septiembre. Bad Bunny promete ser la estrella de la noche con 12 nominaciones con su último álbum ‘Debí tirar más fotos’, siguiéndole el compositor Édgar Barrera y los argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso con 10 nominaciones cada uno.

Los nominados este año fueron seleccionados entre más de 20,000 obras presentadas. Se evaluaron solo los proyectos musicales publicados entre el 1 de junio del 2024 y el 31 de mayo del 2025.

