Mega Millions: las combinaciones sugeridas por la IA para ganar el premio mayor

El sorteo de Mega Millions de este viernes 14 de noviembre podría convertir a un nuevo millonario en Estados Unidos, ya que el premio mayor ha alcanzado uno de los montos más altos de su historia. La emoción crece a medida que el pozo se acerca a los $1,000 millones, una cifra que coloca este sorteo entre los 10 más grandes desde que el juego comenzó en 2002.

Ante la expectativa, muchos jugadores están recurriendo a herramientas de inteligencia artificial (IA) para buscar estrategias que les ayuden a elegir sus números. Aunque los sistemas de IA no pueden predecir los resultados, porque los sorteos son completamente aleatorios, sí ofrecen consejos útiles y combinaciones sugeridas para mejorar la experiencia de juego.

Según ChatGPT: los mejores números para ganar Mega Millions

Consultado sobre el tema, ChatGPT, uno de los modelos de inteligencia artificial más populares, deja claro que no existe manera de conocer los números ganadores exactos. “Los resultados de la lotería son completamente aleatorios y no pueden predecirse con ningún método legítimo”, advierte.

Sin embargo, la IA comparte una serie de “estrategias inteligentes” para elegir combinaciones que podrían ser más ventajosas o, al menos, menos compartidas entre otros jugadores:

* Evita los patrones comunes: combinaciones como 1, 2, 3, 4, 5 o 10, 20, 30, 40, 50 suelen ser elegidas por muchas personas. Si una de ellas resultara ganadora, habría que dividir el premio con cientos de participantes.

* Mezcla números altos y bajos: los números de Mega Millions van del 1 al 70, y la Mega Ball del 1 al 25. Se recomienda una mezcla equilibrada, por ejemplo: dos números entre 1–20, dos entre 21–50 y uno entre 51–70.

* No usar solo fechas personales: cumpleaños o aniversarios limitan las opciones al rango del 1 al 31, dejando fuera muchos números posibles.

* Confía en el “Quick Pick”: curiosamente, la mayoría de los grandes ganadores usaron números generados aleatoriamente por máquina.

* Juega con constancia, pero con responsabilidad: comprar más boletos aumenta ligeramente las probabilidades, pero sigue siendo un juego de azar.

Muchos están buscando distintas estrategias para tener posibilidades de llevarse el pozo acumulado del Mega Millions. (Foto: Shutterstock)

Como ejemplo, ChatGPT ofreció 5 combinaciones aleatorias que los jugadores pueden considerar:

1) 07 – 19 – 34 – 56 – 68 | Mega Ball: 11

2) 03 – 22 – 41 – 53 – 67 | Mega Ball: 09

3) 10 – 27 – 39 – 48 – 65 | Mega Ball: 17

4) 05 – 14 – 33 – 46 – 71 | Mega Ball: 02

5) 09 – 26 – 38 – 54 – 60 | Mega Ball: 25

Estas combinaciones no garantizan ganar, pero sí representan una forma entretenida y racional de participar en el sorteo más esperado del mes.

Gemini: los mejores números son los menos elegidos

Gemini, otra herramienta de la IA, también compartió su visión sobre cómo aumentar las probabilidades de ganar, o al menos, de no tener que dividir el premio. Según la herramienta, “los mejores números son aquellos que los demás jugadores tienen menos probabilidades de elegir”.

En su análisis, Gemini sugiere elegir los números completamente al azar, sin seguir patrones visuales ni secuencias lógicas. Cita al estadístico de Harvard Mark Glickman, quien sostiene que las combinaciones aleatorias reducen la posibilidad de que más personas coincidan con los mismos números.

Entre sus consejos principales destacan:

* Equilibra números pares e impares: una combinación equilibrada, por ejemplo tres impares y dos pares, suele ser más efectiva que usar solo de un tipo.

* Evita los patrones visuales: como filas, columnas o diagonales al llenar el boleto.

* Considera los “números calientes”, pero sin depender de ellos: aunque cada sorteo es independiente, algunos jugadores revisan las bolas que más veces han salido históricamente.

Gemini menciona que, entre los números que con mayor frecuencia han aparecido en Mega Millions, destacan el 31, 17, 3, 29, 10, 20, 46, 14, 25 y 38. Aun así, la IA insiste en que esto no aumenta las probabilidades reales de ganar, ya que el azar es absoluto en cada sorteo.

El pozo de Mega Millions: uno de los más altos de la historia

La lotería Mega Millions informó que, tras el sorteo del pasado viernes 7 de noviembre, ningún boleto acertó los seis números ganadores, lo que provocó que el premio mayor se elevara hasta los $965 millones (unos $415,3 millones en efectivo antes de impuestos).

De confirmarse esa cifra en el próximo sorteo, sería el octavo premio más grande en la historia del juego y solo la tercera vez que el bote se acerca al umbral de los $1,000 millones desde que se alcanzó el récord absoluto de $1,602 millones en Florida, el 8 de agosto de 2023.

Tanto ChatGPT como Gemini coinciden en un punto esencial: la lotería es un juego de azar y ningún método puede garantizar una victoria. Las estrategias sirven solo para hacer más interesante y consciente la experiencia de juego.

Así que, si decides participar en el próximo sorteo de Mega Millions, recuerda hacerlo con moderación, disfrutar el proceso y, sobre todo, tener claro que la verdadera suerte puede estar en jugar con responsabilidad.

