Melania Trump presenta iniciativa para apoyar a jóvenes criados en hogares de acogida

La primera dama, Melania Trump presentó una nueva iniciativa llamada “Fomentando el futuro de los niños y las familias estadounidenses”, que busca mejorar las oportunidades profesionales y educativas para niños y adolescentes que son criados en hogares estatales de acogida.

La orden impulsada por Melania Trump a través de su iniciativa Fostering the Future (Fomentando el Futuro), que fue lanzada en 2021 como parte de la campaña Be Best, fue firmada por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Alternativas de desarrollo para jóvenes sin hogar

La iniciativa reúne a una serie de entidades federales y organizaciones sociales, así como al sector privado para generar nuevas alternativas de desarrollo para jóvenes sin hogar. El programa nacional coordinará recursos federales con alianzas entre los sectores público, privado, sin fines de lucro y académico, informó EFE.

Durante la presentación de la campaña y firma de la orden ejecutiva, la primera dama aplaudió el “constante compromiso” de su esposo con esta iniciativa y extendió su felicitación a los miembros del gabinete que concibieron el programa.

"This Executive Order… aims to establish a comprehensive network connecting federal departments and agencies, private sector businesses, higher-learning institutions, and charitable organizations. This will create new educational and employment opportunities countrywide."… pic.twitter.com/ar1mLMlIGt — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) November 13, 2025

“Acaban en peligro en las calles”

“Demasiadas personas procedentes del sistema de acogimiento familiar acaban sin hogar, en peligro en las calles de Estados Unidos. Fostering the Future ofrece becas tecnológicas a jóvenes del sistema de acogimiento familiar para que estudien en universidades de todo Estados Unidos”, declaró Melania.

La primera dama agregó que desde 2021 desarrolló “la idea de establecer una plataforma impactante con una misión: brindar a las personas de la comunidad de acogimiento familiar la posibilidad de lograr un puesto de trabajo de nivel inicial y la independencia financiera”.

“Hago un llamado para que se unan a mi esfuerzo”

“Hago un llamado a los líderes de estas diversas organizaciones, incluido el sector privado, para que se unan a mi esfuerzo”, indicó Melania desde el Salón Este de la Casa Blanca ante una audiencia que incluía legisladores, miembros del Gabinete y miembros de la comunidad de acogimiento familiar, redactó EFE.

La iniciativa más amplia “Fomentando el Futuro” es una continuación de “Sé el mejor”, que fue el programa principal de Melania durante el primer mandato de Trump en materia educativa y que ofrece becas a jóvenes que actualmente están o estuvieron en hogares de acogida.

Según la oficina de la primera dama, las escuelas participantes incluyen la Universidad de Vanderbilt, la Universidad de Miami, la Universidad de Villanova y la Universidad Oral Roberts.

Sigue leyendo: